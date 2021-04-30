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574亿中央财政资金下达！重点支持解决农村水利五大薄弱环节

2021年04月30日09:50 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电 （记者王震）据财政部网站29日消息，近日，财政部下达2021年度补助地方水利发展资金574亿元，较2020年增长3.1%。

据介绍，中央财政资金将重点支持解决农村水利五方面薄弱环节，具体包括：

一是提升水旱灾害防御能力。安排259亿元支持小型病险水库除险加固、中小河流治理、山洪灾害防治等，占下达资金总量的45%。其中，贯彻落实国务院第114次常务会议精神，安排39.25亿元支持小型病险水库除险加固，较上年增幅达35%。

二是促进改善水环境。持续推进华北地区地下水超采综合治理和内蒙古西辽河流域“量水而行”试点。以县域为单位实施水系连通及水美乡村建设，近期财政部会同水利部印发通知部署启动第二批试点。

三是推动水资源集约利用。坚持以水而定，加大对中型灌区节水改造支持力度，全面推进农业水价综合改革，提高农业灌溉用水效率。

四是因地制宜实施水土流失综合治理。加大黄河流域病险淤地坝除险加固支持力度，协调水沙关系，涵养水源。

五是会同相关部门支持巩固农村饮水安全。在继续增加工程维修养护补助资金的同时，加大力度支持水源工程建设，安排30亿元支持工程性缺水突出地区新建小型水库，较上年增幅达到65%。

(责编：王震、章斐然)

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