人民网北京4月29日电 （申佳平）据国家统计局官网消息，4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.1%，低于上月0.8个百分点，仍高于临界点，制造业继续保持扩张态势。同时，非制造业商务活动指数为54.9%，综合PMI产出指数为53.8%，均较上月回落。

制造业继续保持扩张态势

数据显示， 4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.1%，低于上月0.8个百分点，仍高于临界点，制造业继续保持扩张态势。

从企业规模看，大、中型企业PMI分别为51.7%和50.3%，低于上月1.0和1.3个百分点，小型企业PMI为50.8%，高于上月0.4个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和新订单指数均高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

非制造业扩张步伐有所放缓

同时，数据显示，4月份，非制造业商务活动指数为54.9%，较上月回落1.4个百分点，非制造业扩张步伐有所放缓。

分行业看，建筑业商务活动指数为57.4%，低于上月4.9个百分点。服务业商务活动指数为54.4%，低于上月0.8个百分点。从行业情况看，铁路运输、航空运输、住宿、电信广播电视卫星传输服务等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间；保险业、其他金融业商务活动指数位于临界点以下。

业务活动预期指数为63.0%，比上月回落0.7个百分点，仍位于高位景气区间，表明非制造业企业对行业发展信心稳定。分行业看，建筑业业务活动预期指数为64.8%，比上月回落3.3个百分点；服务业业务活动预期指数为62.7%，比上月回落0.2个百分点。

企业生产经营活动总体扩张力度减弱

4月份，综合PMI产出指数为53.8%，比上月回落1.5个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张力度减弱。

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