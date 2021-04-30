人民网北京4月30日电 （初梓瑞）近日，农业农村部印发《关于加强养殖刀鲚管理的通知》（以下简称《通知》），要求各地规范养殖刀鲚生产管理，配合加强市场销售监管，使之成为长江“十年禁渔”起好步、管得住的标志性工作。

《通知》指出，2021年5月起，农业农村部将组织各省开展刀鲚养殖单位核查，成立刀鲚养殖单位核查与产品标识工作专家委员会，对刀鲚养殖单位生产条件实行查验，评估确认生产能力。

温州七都岛养殖池塘人工养殖试验的刀鲚鱼苗。图片来源：浙江省农业农村厅官网

《通知》要求，各地要开展刀鲚养殖产品标识工作，指导养殖单位按照核查评估确定的生产能力制作可追溯二维码标识。标识可查询产品名称、养殖单位名称、苗种来源、出塘日期等信息。要建立刀鲚养殖产品可追溯管理平台，开展养殖单位和产品登记管理，实现相关信息查询和共享服务。

《通知》强调，各级农业农村（渔业主管）部门要加强对刀鲚养殖单位的监督管理，督促刀鲚养殖单位依法开展刀鲚养殖生产，做好各项生产、用药和销售记录，配合各级市场监管部门做好进货查验和索证索票工作，加强非法渔获物市场销售监管。

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