4月29日，在上海市合作交流办公室、市商务委员会指导下，上海市消费帮扶工作平台联合拼多多共同举办的“嗨购五五乐惠助农”活动正式启动。此次活动作为第二届“五五购物节”的重要组成部分，将重点助力对口帮扶地区的“百县百品”直连上海消费大市场。

活动期间，拼多多将联合南京路、徐家汇等全市11家消费帮扶直营店，对云南、青海、新疆等地的特色农产品进行超额补贴，以市场价“55折”的优惠力度让利市民群众，助力“百县百品”直达上海市民的菜篮子。

除了线下直营，拼多多还同时上线了“五五嗨拼节”大促活动，投入不低于去年的补贴力度，联合15000家上海品牌和企业，通过发放优惠券、百亿补贴、热门品牌商品“55折”等多种形式，把“五五购物节”热销好货推介给平台近8亿消费者。

据了解，本届“五五购物节”将横跨第二季度，拼多多“直营+网购”的双线活动也将持续为上海以及全国消费者发放福利，全面助力“五五购物节”掀起消费高潮。

拼多多推出“五五嗨拼节”，补贴力度不低于去年

4月20日，上海市政府新闻发布会公布了第二届“五五购物节”具体安排等有关情况。本届“五五购物节”将在去年的基础上继续升级，举办1900项活动，横跨第二季度，实现4月预热、5月高潮、6月延续的效果。

作为上海本土的新电商企业，拼多多当天即宣布将推出“五五嗨拼节”主题大促活动。

据拼多多相关负责人介绍，“五五嗨拼节”将横跨5月和6月，投入不低于去年力度的现金及消费补贴，通过发放优惠券、百亿补贴、热门品牌商品“55折”等多种形式，让消费者多拼多实惠。

“在各节庆活动时间节点，拼多多将持续推出亲子节、520秒杀节、618大促等主题活动，助力打响上海购物品牌。”该负责人表示。

整个5月，平台将打造“一天多场，打破底价”的促销活动，提升消费活力。除了在“五一小长假”期间推出55元限时秒杀活动，品牌加码活动将承包五一长假的购物乐趣，为上海市民及全国消费者提供优质优价的商品。

5月中旬，平台则接力推出“心动秒杀节”，打造爆款秒杀、品牌好货5折抢，以及5.20元限时秒杀抢等系列活动。

此外，在总结去年“五五购物节”经验的基础上，拼多多将继续聚焦上海老字号、上海制造品牌、上海外贸企业，推出不同主题的大促和活动专区，助推上海品牌提质升级，让更多上海优质产品直连全国消费者。

拼多多相关负责人表示，在“五五购物节”期间，平台将持续为上海以及全国消费者发放福利，全面助力本届购物节掀起消费新高潮。

“直营+网购”双线联动，“百县百品”直连上海大市场

作为上海本土的互联网企业，拼多多也一直积极参与上海对口帮扶工作。在本届“五五购物节”期间，拼多多也将为上海对口帮扶地区产品开辟绿色通道，助力当地农产品直连上海以及全国消费大市场。

4月29日，拼多多联合了上海全市11家“百县百品”直营店，开通线下“绿色通道”，并推出全场“55折”促销活动，上海市民“足不出沪”就可以选购云南保山的咖啡、诺邓的火腿，青海果洛州的牦牛肉以及新疆喀什的骏枣和枸杞。

同时，拼多多“五五嗨拼节”还开通了线上的“绿色通道”，精选了云南、新疆、青海、贵州等地区数百家涉农商家，对当地优质农特产品进行超额补贴，全面助力上海对口帮扶地区农产品出山进城，直接全国消费者的“菜篮子”。

在杨浦区的一家直营店，来自云南的诺邓火腿备受上海市民追捧，上线当天即被抢购一空。据了解，诺邓火腿出产自云南省云龙县，当地特殊的地理气候，以及拥有千年历史的诺邓天然盐井，共同造就诺邓火腿独具特色的美味。

由于云龙县地处山区，曾是国家扶贫攻坚重点县。诺邓火腿一直存在生产规模化不足、销售渠道单一等问题。去年8月，拼多多的技术人员多次到云龙县调研后，在沪滇两地政府的指导下，先后捐赠240万元资金，在云龙县诺邓镇马金桥村投建一条现代化生产线，帮助当地村民建起了诺邓火腿“扶贫车间”。

“扶贫车间”落成后，“多多大学”还在当地开展了多次电商培训，帮助诺邓培养本土电商人才，建立电商运营能力，让诺邓火腿驶入互联网的高速路。

2020年底，该车间的产值同比2019年翻了两倍，顺利突破了规模化不足的发展瓶颈。该车间负责人表示，未来2至3年，厂区规模将达到年生产加工火腿80000只，实现产值1.2亿元的目标。

除了云南省云龙县的诺邓火腿，越来越多上海对口帮扶地区的特色农产品正通过沪滇合作机制进入上海消费市场。

据上海市合作交流办公室透露，在本届“五五购物节”期间，市合作交流办将组织新一轮“百县百品”评选认定活动，继续扩大对口帮扶地区农特产品的上行规模，助力当地农户巩固脱贫攻坚成果，实现美好生活。

(责编：董童、李源)