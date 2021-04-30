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“发现最美铁路”：石家庄火车站以温馨服务筑便民之桥

2021年04月30日10:28 | 来源：人民网
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“馨桥”爱心服务区的客运员，正为旅客找回遗失物品。黄盛摄

人民网石家庄4月30日电 （黄盛）“行李落在火车上忘记带下来了怎么办？”“旅客在候车大厅突然生病了怎么办？”“老人乘车时不方便拖拉行李怎么办？”……在乘坐火车时，旅客经常会遇到一些出行的难题。如今在石家庄火车站，这些问题已是“小菜一碟”。

旅客不管在石家庄火车站遇到什么难题，只需要到站内的“馨桥”爱心服务区就可以获得客运员热心的帮助。

“馨桥”爱心服务区成立于2014年1月16日，现有8名客运员，平均年龄30岁，主要担负车站内旅客服务等工作。

石家庄火车站客运员正在为旅客解答难题。受访者供图

“别看她们年龄并不算大，但她们都是从车站‘服务明星’中选拔出来的，可以根据旅客的不同需求，结合工作人员专长，提供手语、英语等特色服务。”石家庄火车站客运段值班员张宁在接受人民网采访时表示，“馨桥”爱心服务区在成立之初，工作人员就奔着打造高铁服务品牌而努力，在继承石家庄原客站“楚九鹏”服务台服务品牌的同时，更适应时代特点和高铁需要。

“馨桥”爱心服务区一景。受访者供图

经过对日常服务工作的摸索和积累，“馨桥”爱心服务区的客运员们逐步提炼形成了“一岗、二站、四区、八项举措、十字承诺”的服务特色。“一岗”即明星服务岗，“两站”即志愿者服务站及助残服务站，“四区”即助残区、老幼区、哺乳区、医疗区，“八项举措”即爱心帮扶、预约服务、i码信息、爱心搬运、爱心医疗、报刊阅读、母婴哺乳、遗失找寻八项服务举措，“十字承诺”即以温馨服务、筑便民之桥。

“我们还设置了母婴哺乳区和儿童娱乐区，为候车的年轻妈妈们提供便利。”石家庄客运员崔淼介绍说。

石家庄站客运员正帮助旅客检票进站。受访者供图

“我们常说，服务没有终点，只有起点，没有最好，只有更好。”张宁看着“馨桥”爱心服务区内忙碌的客运员同事自豪地说：“我们已经为出行不便的旅客服务五千余次，帮助旅客找寻遗失物品一万多件，收到感谢信千余封、锦旗几十面。”

(责编：王仁宏、章斐然)

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