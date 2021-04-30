人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

成都世茂广场于日前正式开业

2021年04月30日10:33 | 来源：新华网
小字号
原标题：成都世茂广场开业 东部区域再添打卡新地标

　　4月28日，成都世茂广场正式开业，同时“Dream SMURF”蓝精灵首次中国公益巡展也在这一天正式启幕。据了解，成都世茂广场还携手青年艺术家王亚龙打造了童话趣味空间“自然律动natural rhythm”。

　　据了解，开业前10天，成都世茂广场在大众点评APP及成都世茂广场小程序上开启“团券”模式，早鸟券与零售券共计发售超过42000张，同时不间断上线1元抢购活动，开业前线上参与人数超过300000人次。成都世茂广场开业期不同时段，可享全场餐饮5折起的优惠，多家主力店均推出不同力度的开业优惠活动。

　　据世茂股份相关人士介绍，成都世茂广场以“微度假大生活”为项目理念，开业选择了符合“微度假气质”两大IP展，深度链接成都对“微度假大生活”的理解，以丰富的活动构建富有消费美学的互动氛围，提供丰富多维的度假生活体验。多元文化主题的开业活动，从形式、互动和传播话题等多层角度，走出了成都世茂广场的“微度假”商业路线。（吴晓）

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：4月份PMI为51.1% 制造业继续保持扩张态势
　　人民网北京4月29日电 （申佳平）据国家统计局官网消息，4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.1%，低于上月0.8个百分点，仍高于临界点，制造业继续保持扩张态势。同时，非制造业商务活动指数为54.9%，综合PMI产出指数为53.8%，均较上月回落。…
574亿中央财政资金下达！重点支持解决农村水利五大薄弱环节
　　人民网北京4月30日电 （记者王震）据财政部网站29日消息，近日，财政部下达2021年度补助地方水利发展资金574亿元，较2020年增长3.1%。 据介绍，中央财政资金将重点支持解决农村水利五方面薄弱环节，具体包括： 一是提升水旱灾害防御能力。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部