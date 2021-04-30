原标题：成都世茂广场开业 东部区域再添打卡新地标

4月28日，成都世茂广场正式开业，同时“Dream SMURF”蓝精灵首次中国公益巡展也在这一天正式启幕。据了解，成都世茂广场还携手青年艺术家王亚龙打造了童话趣味空间“自然律动natural rhythm”。

据了解，开业前10天，成都世茂广场在大众点评APP及成都世茂广场小程序上开启“团券”模式，早鸟券与零售券共计发售超过42000张，同时不间断上线1元抢购活动，开业前线上参与人数超过300000人次。成都世茂广场开业期不同时段，可享全场餐饮5折起的优惠，多家主力店均推出不同力度的开业优惠活动。

据世茂股份相关人士介绍，成都世茂广场以“微度假大生活”为项目理念，开业选择了符合“微度假气质”两大IP展，深度链接成都对“微度假大生活”的理解，以丰富的活动构建富有消费美学的互动氛围，提供丰富多维的度假生活体验。多元文化主题的开业活动，从形式、互动和传播话题等多层角度，走出了成都世茂广场的“微度假”商业路线。（吴晓）

(责编：董童、李源)