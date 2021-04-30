4月29日，中国核电在北京召开了2020年度业绩说明会，公司董事长刘敬，董事、总经理马明泽，总会计师、总法律顾问张勇及董事会秘书罗小未出席会议并回答广大投资者问题。本次业绩说明会创新采用现场+视频直播+电话+网络“四合一”的方式举行，高效简约，得到了广大投资者的高度关注。

刘敬表示，在全体员工的共同努力下，中国核电高质量完成年度和“十三五”各项目标任务，创造了不平凡的业绩。未来，中国核电将坚持安全发展、创新发展，逐步构建“核能+非核清洁能源+敏捷端新产业”等三大产业领域；始终坚持安全第一、质量第一，以良好的经营业绩持续回报股东；秉持“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力”的理念，打造具有核心竞争力的高质量高科技核电上市公司。

会上，马明泽从公司业务概况、2020年和2021年一季度经营情况、发展形势、未来战略规划及发展重点等四个方面做了详细介绍。

在回复投资者关于敏捷端新产业布局的问题时，刘敬指出，这是基于公司人才结构和自身定位审慎作出的战略决策。中国核电着眼于未来，捕捉市场信息，抢占清洁能源市场制高点，通过强化与科研院所、高校的合作，拓展员工视野、构筑人才高地、激发干事活力，积极营造科技为王、创新为先的氛围。

(责编：董童、李源)