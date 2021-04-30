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京东方2021年一季度净利润51.82亿元 同比增长814.46%

2021年04月30日10:58 | 来源：人民网
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4月29日，京东方科技集团股份有限公司发布的2021年第一季度报告显示，公司实现营业收入496.55亿元，同比增长107.87%；归属于上市公司股东的净利润51.82亿元，同比增长814.46%；第一季度各项经营指标均实现开门红，单季营收和净利润均创历史新高，单季利润已经超过去年全年。

据BOE（京东方）相关人士介绍，一季度的良好业绩为该公司在2021年奠定了良好开局。随着物联网战略的继续推进，“显示先导力、技术引领力、平台整合力”物联网创新转型的“三驾马车”，推动该公司开启了从“全球半导体显示龙头”全面迈向“全球物联网创新企业”的转型升级。 

(责编：董童、李源)

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