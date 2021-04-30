浙商银行2021年发布一季报 实现营业收入130.02亿元
2021年04月30日11:12 | 来源：新华网
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原标题：浙商银行2021年一季报发布：净利差、成本收入比持续优化
4月29日，浙商银行发布2021年一季报，报告显示，一季度实现归属于本行股东的净利润45.76亿元，同比增幅1.06%。同时，该行进一步推进平台化服务战略，对包括小微企业在内的实体经济扶持力度加大，新增小微首贷户同比增长170.42%。
报告还显示，截至3月末，浙商银行资产总额2.06万亿元，比上年末增加119.30亿元，增长0.58%；其中发放贷款和垫款总额12453.50亿元，比上年末增加476.52亿元，增长3.98%。同时，聚焦服务实体经济，信贷结构进一步优化，3月末，发放贷款和垫款净额占总资产比例较年初提升1.90个百分点至58.83%。2021年1月至3月，实现营业收入130.02亿元。
(责编：董童、李源)
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