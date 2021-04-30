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2021年农业产业融合发展项目创建名单公布

批准创建50个国家现代农业产业园、50个优势特色产业集群和298个农业产业强镇

2021年04月30日12:25 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电 （记者王震）据财政部网站29日消息，近日，农业农村部、财政部联合印发《关于公布2021年农业产业融合发展项目创建名单的通知》（以下简称《通知》）。《通知》称，为加快推动农村产业融合发展，提升农业产业链现代化水平，促进农业高质高效，2021年度批准创建50个国家现代农业产业园、50个优势特色产业集群和298个农业产业强镇，并公布具体名单。

《通知》明确，国家现代农业产业园要牢牢把握“姓农、务农、为农、兴农”建园宗旨，聚焦推进“生产+加工+科技”一体化，集聚现代要素和经营主体，突出提升设施化、园区化、融合化、绿色化、数字化水平，发挥乡村产业振兴平台载体和农业现代化“引擎”作用；优势特色产业集群要进一步做好功能布局统筹，聚焦重点区域和关键环节，推进全产业链开发、全价值链提升，形成集群发展新格局和市场竞争新优势；农业产业强镇要更好发挥上联城市、下接乡村的纽带作用，推动产城融合、产村融合发展，打造综合服务功能强、宜居宜业的乡村产业融合综合体。

《通知》要求，国家现代农业产业园、优势特色产业集群和农业产业强镇建设主体单位，要抓紧修改完善项目实施方案，进一步聚焦主导产业，明确创建思路目标、重点任务和政策措施，加快推动品种培优、品质提升、品牌培育和标准化生产，整体提升产业发展质量效益和竞争力。同时，省级财政、农业农村部门要严格按照中央转移支付资金有关管理办法，及时下拨中央财政奖补资金，加强资金使用监督管理，提高资金使用效益。

以下为2021年农业产业融合发展项目创建名单：

2021年国家现代农业产业园创建名单。制表：王震

2021年优势特色产业集群建设名单。制表：王震

2021年农业产业强镇创建名单。制表：王震

(责编：王震、章斐然)

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