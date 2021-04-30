人民网北京4月30日电 （记者车柯蒙、实习生梁荷翎）收起手机支架，通过语音交互就能与座驾高效沟通；“人机共驾”为驾驶的安全性和便捷性上了双保险；新一代2.0T涡轮增压发动机加上48V轻混动系统的强大动力组合带来又强又稳的驾驶感……

现如今，新能源汽车正助力未来出行方式变革。在今年的上海车展上，无论是传统汽车企业，还是造车新势力，都推出了兼具硬核实力和超前设计的新能源车型。

站在智能化出行的十字路口，发展新能源汽车是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。随着“碳达峰”“碳中和”的目标被正式写入我国“十四五”规划，汽车产业电动化、智能化已然成为行业未来的核心发展方向。

以电气化促发展 领跑新能源汽车新赛道

目前，新能源汽车已经成为全球汽车产业转型发展的重要方向，各大车企正抢占新能源赛道。

今年三月，沃尔沃汽车发布全球可持续发展战略目标，围绕气候中和、商业模式创新等给出了具体时间表：2025年纯电车型占比将达到50%；2030年成为100%纯电豪华车企；2040年力求成为气候零负荷标杆企业。

新款XC60实现全系电气化。受访者供图

随着搭载48V轻度混合动力系统的新款XC60在上海车展亮相，标志着沃尔沃汽车进入全系混动时代。

除此之外，随着“油电同价”政策的推出，也进一步加速了沃尔沃汽车电气化转型进程，让企业可持续发展战略在中国市场加速落地，助力我国实现“碳达峰”“碳中和”目标。

与此同时，在可持续发展战略之下，沃尔沃也在探索适合于电气化时代的商业模式。作为开放直售平台的传统豪华汽车品牌，沃尔沃汽车将通过线上线下相结合的业务模式，为直售客户提供用车全生命周期体验。

沃尔沃汽车大中华区销售公司总裁钦培吉表示，“在直售模式的探索过程中，厂家和经销商都在从两端慢慢向中间走，最后找到的最佳的零售业态模式。但这一切的前提，是要持有一种开放协作、前瞻务实的心态。”

以安全为底色 推动汽车产业智能化发展

据麦肯锡咨询预测，未来汽车产业90%以上的科技创新将集中于汽车智能化领域。汽车产业的智能化集合人工智能、互联网等多方面技术，而在智能汽车的众多技术中，自动驾驶技术无疑是智能汽车发展的核心。

近期，沃尔沃汽车就与滴滴出行正式签署战略合作协议，承诺为滴滴出行的自动驾驶技术研发提供车辆。这是继去年双方在上海共同推出XC60自动驾驶出租车服务后跨出的全新一步。

谈到自动驾驶技术，安全性无疑是企业及车主最关注的问题。作为业内最早探索自动驾驶技术的品牌之一，这次沃尔沃新款XC60搭载独有的 Pilot Assist智能领航辅助系统和City Safety城市智能安全系统，就为自动驾驶上了“双保险”。

第二代 Pilot Assist 智能领航辅助系统，实现0-130公里/小时全速域覆盖，能够在任何限速下使用领航辅助功能。City Safety城市智能安全系统，则通过后向自动刹车、紧急停车辅助等ADAS功能的升级，帮助用户有效消除车身周围的安全盲点。

钦培吉表示，“电气化时代对于安全的要求变得更高，因为软件故障发生率比硬件故障发生率高很多。汽车如果在行驶中车机宕机了，那后果不堪设想，所以沃尔沃汽车始终会以安全为前提，这是我们的一贯理念。”

以协作共建智能生态 拥抱新能源汽车大市场

随着汽车电动化、智能化的不断演进，汽车供应链体系也被重塑。除了能源形式的转变，更是要求配套科技的全面升级。

新款XC60交互体验全面升级。受访者供图

据悉，为了更好地服务用户，在国内，沃尔沃汽车与华为、腾讯、阿里巴巴、科大讯飞、高德等科技企业持续开放合作。以新款XC60举例，其车机上搭载了领先的科大讯飞语音系统，装载华为应用商城，配备高德地图导航，整合了腾讯爱趣听海量娱乐资源，甚至是年轻人都爱看的“B站”也早已预先装好。

智能汽车在中国乃至全世界具有广阔的市场，而在“软件定义汽车”的新时代，汽车产业的转型需多方协作，共建智能化生态体系，创造以自动驾驶技术为基础的全方位综合系统。

在汽车产业加速推进智能化转型的进程中，沃尔沃汽车倡导的创新合作，展现了其以人为本、拥抱前瞻科技的理念，也为行业创新发展思维、提升发展质量提供了重要借鉴。

(责编：王仁宏、章斐然)