人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

国家统计局：文化及相关产业发展基本恢复到疫情前水平

2021年04月30日13:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月30日电 （申佳平）今日，国家统计局官网公布2021年一季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入数据显示，一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入25498亿元，同比增长40.4%，比2019年一季度增长20.9%，两年平均增长10.0%。高于2019年一季度增速1.7个百分点，文化及相关产业发展基本恢复到疫情前水平。

国家统计局社科文司高级统计师张鹏表示，“随着统筹疫情防控和经济社会发展成果巩固拓展，一季度我国文化及相关产业持续稳定恢复，文化市场回暖迹象明显，文化新业态发展保持强劲势头。

张鹏指出，从行业类别看，文化各行业恢复势头良好。文化及相关产业9个行业营业收入全部实现正增长。其中，创意设计服务、文化消费终端生产、文化传播渠道同比增速高于全国平均水平，分别增长45.0%、46.2%和50.0%，两年平均分别增长18.9%、11.4%和1.3%；受去年疫情影响最严重的文化娱乐休闲服务，一季度实现强势反弹，同比增长101.8%，但两年平均仍下降9.2%；其他行业均呈现较快增长。

从业态看，文化新业态引领作用明显。文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入8461亿元，同比增长39.8%，比2019年一季度增长61.5%，两年平均增长27.1%，高于全国平均水平17.1个百分点。其中，多媒体游戏动漫和数字出版软件开发、互联网广告服务、娱乐用智能无人飞行器制造、可穿戴智能文化设备制造等4个行业营业收入两年平均增速均超过30%。

此外，从区域看，文化企业集聚效应提升。东部地区实现营业收入19690亿元，同比增长41.1%，两年平均增长10.2%；占全国的比重为77.2%，同比提高0.4个百分点。从城市群看，15个副省级城市实现营业收入8479亿元，同比增长44.5%，两年平均增长12.1%；占全国的比重为33.3%，同比提高1.0个百分点。

张鹏同时预测，下阶段，随着我国经济社会发展持续稳定恢复，文化供给规模持续扩大，文化消费需求进一步释放，文化及相关产业恢复有望稳中加固，稳中向好。

(责编：申佳平、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：文化及相关产业发展基本恢复到疫情前水平
　　人民网北京4月30日电 （申佳平）今日，国家统计局官网公布2021年一季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入数据显示，一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入25498亿元，同比增长40.4%，比2019年一季度增长20.9%，两年平均增长10.0%。高于2019年一季度增速1.7个百分点，文化及相关产业发展基本恢复到疫情前水平。…
“发现最美铁路”：石家庄火车站以温馨服务筑便民之桥
　　“馨桥”爱心服务区的客运员，正为旅客找回遗失物品。黄盛摄 人民网石家庄4月30日电 （黄盛）“行李落在火车上忘记带下来了怎么办？”“旅客在候车大厅突然生病了怎么办？”“老人乘车时不方便拖拉行李怎么办？”……在乘坐火车时，旅客经常会遇到一些出行的难题。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部