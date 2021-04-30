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华夏银行发布2020年报 营业收入同比增长12.48%

2021年04月30日14:06 | 来源：人民网
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4月29日，华夏银行公布的2020年年度报告显示，报告期末，华夏银行总资产规模达到33,998.16亿元，较上年末增长12.55%；贷款总额21,089.93亿元，较上年末增长12.62%；存款总额18,183.30亿元，较上年末增长9.77%。实现营业收入953.09亿元，同比增长12.48%；归属于上市公司股东的净利润212.75亿元，同比下降2.88%；成本收入比27.93%，同比下降2.66个百分点；拨备前利润同比增长16.59%。

报告期内，华夏银行主动加大支持实体经济力度，不断提升风险抵御能力，拨备覆盖率147.22%，较上年末提高5.3个百分点。

(责编：董童、李源)

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