原标题：邮储银行2021年一季度业绩凸显八大亮点 零售银行建设驶入“快车道”

4月29日，中国邮政储蓄银行发布2021年第一季度报告。报告显示，邮储银行营业收入773.30亿元（中国企业会计准则，下同），同比增长7.15%；净利润213.27亿元，同比增长6.08%；资产总额11.96万亿元，较上年末增长5.36%，负债总额11.21万亿元，较上年末增长4.97%；中间业务收入65.10亿元，同比大幅增长51.61%；持续提升成本精细化管理水平，成本收入比同比下降0.04个百分点；净息差、净利差分别达到2.40%、2.34%。

一季度，邮储银行大力推进零售战略，经营业绩稳健增长，服务实体经济质效显著。

净利润同比增长6.08%

在发布2020年度业绩时，邮储银行首次披露了八大核心竞争力：清晰的零售银行战略，独特的“自营+代理”运营模式，独具优势的个人金融，突破式发展的公司金融，根基深厚的资金资管业务，健全有效的全面风险管理，商业可持续的普惠金融，加速提升的信息科技能力。

今年以来，邮储银行零售转型加速推进，八大核心竞争力日益凸显，综合实力不断提升，经营业绩实现稳健增长。数据显示，今年一季度，邮储银行营业收入773.30亿元，同比增长7.15%；净利润213.27亿元，同比增长6.08%；年化加权平均净资产收益率(ROE)达14.80%。同时，该行继续提升成本精细化管理水平，有效控制运营成本，一季度成本收入比为51.93%，同比下降0.04个百分点。

净息差和净利差触底反弹

据了解，今年以来，邮储银行持续落实“三个提升一个稳定”，即提升信贷资产占比、提升中长期信贷资产占比、提升非信贷中高收益资产占比，稳定零售信贷占比。

贷款方面，邮储银行加强实体信贷经济信贷投放，一季度末贷款余额5.99万亿元，较上年末增加2,724.90亿元，增长4.77%，存贷比55.35%，较上年末提升0.16个百分点；优化内部信贷资源配置，优先配置零售贷款，个人贷款贡献了近70%的贷款增量，占比达到57.48%，较上年末提升0.56个百分点；新发放对公贷款中，中长贷款占比显著高于去年同期水平。负债方面，邮储银行延续高成本存款管控政策并实施限额管控，存款付息率环比下降。

数据显示，通过一系列有力措施，一季度邮储银行净息差、净利差触底反弹，分别达到2.40%、2.34%，环比均提升2个BP。

中收同比大幅增长超50%

邮储银行把中间业务作为战略业务推动，今年以来多点发力，不断挖掘中间业务增长点，特别是加快财富管理体系建设，提高客户综合服务水平，成效显著。数据显示，今年一季度，邮储银行中间业务取得突破式发展，中间业务收入达65.10亿元，同比大幅增长51.61%，创历史新高。

投资者一直关注邮储银行财富管理的建设情况。事实上，凭借广泛的客户资源、下沉的网点优势，邮储银行在财富管理领域一直在积极探索差异化、特色化发展道路。据了解，近两年，邮储银行围绕“产品服务专属化、人才队伍专业化、IT系统专家化、服务渠道专有化”目标，从组织架构、管理支撑、客户管理、产品体系、系统支持等五方面搭建全新的财富管理体系，各项工作稳步推进。

值得关注的是，近期邮储银行正在开展“2021年大财富管理专项招聘”，广纳各界专业人才，推进大财富管理体系建设。据了解，邮储银行将以满足更广泛客户的财富管理综合需求为目标，充分发挥近4万个网点和超6亿个人客户的优势，推进多维度、差异化、综合化的“大财富管理体系”建设，串联起网点系统化转型、零售金融提效、客户分层分类等工作，做好板块协同和批零联动，打造多层次、数字化的客户金融服务体系。

自有加合作方IT人员近万人

据介绍，邮储银行将科技视为业务发展的核心驱动力，不断加大在信息科技投入。近年来，邮储银行每年信息科技领域投入占营业收入3%左右，2020年信息科技投入超90亿元，占营收3.15%。与此同时，邮储银行加大科技队伍建设，稳步推进信息科技“青年、骨干、领军”三级人才梯队建设，目前自有加合作方的IT人员已经近万人。

在核心业务系统方面，邮储银行同时开发建设多个新一代系统，基本涵盖全行所有产品和服务，陆续完成包括信贷业务平台、分布式核心系统、资金业务平台、中间业务平台在内的四个核心“新一代”。其中，前两个系统是邮储银行存贷支付相关的“心脏”系统，资金业务平台则承载该行非信贷资金资产交易和客户管理，中间业务平台通过“标准化+个性化”的服务组合，形成社保税银、公积金、资金监管、ETC、公共事业费、地方非税、财政支付等33大类339小类产品，服务全行中收提升战略。

值得关注的是，作为数字人民币试点商业银行，邮储银行已完成数字人民币全业务流程系统设计与开发，积极开展数字人民币红包等业务试点，领先研发“硬钱包”等场景产品，加快与大型企业、互联网平台等合作，实现党费缴纳、线上商城等经典场景打造，探索银银合作新模式。

全力打造服务乡村振兴数字金融银行

该银行始终坚持服务“三农”、城乡居民和中小企业定位，同“三农”共成长，形成了庞大的服务网络、深厚的客户基础、专业的服务队伍和良好的品牌形象。

在发布2020年度业绩时，邮储银行提出，将全力打造服务乡村振兴数字金融银行。据了解，邮储银行以三农金融数字化转型为主线，以构建专业化为农服务体系为保障，以打造线上线下有机融合的服务模式为核心，构建公司金融服务乡村振兴生态，发挥直销银行战略协同优势，强化科技赋能传统线下优势，积极向传统资源禀赋中注入更多科技力量，重塑三农金融服务体系，激活更强更大的发展动能。

今年以来，该银行还积极推进传统作业模式与先进科技的融合，建设邮E链经营快贷平台；围绕乡村建设行动、现代农业转型升级和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴三大重点方向，创建乡村振兴融资模式，逐步建立公司金融服务乡村振兴产品体系；大力推进基于移动展业的小额贷款全流程数字化改造，推动小额贷款贷后智能外呼功能落地。

数据显示，截至一季度末，邮储银行涉农贷款余额1.49万亿元，较上年末增加745.91亿元；小额贷款线上放款笔数占比94.32%，较上年末上升1.98个百分点。

线上化小微贷款余额较上年末增长21.79%

在小微经济领域，邮储银行加快推动数字化转型，提高小微金融服务便捷性，保持稳定高效的小微企业金融服务供给。数据显示，截至一季度末，邮储银行线上化小微贷款产品余额5566.55亿元，较上年末增长21.79%。

与此同时，邮储银行大力支持京津冀协同发展、长江经济带发展、雄安新区建设、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、海南自由贸易港建设等国家区域战略布局，加强“新基建”领域综合金融服务，进一步支持制造业高质量发展。数据显示，截至一季度末，邮储银行公司贷款20975.20亿元，较上年末增长6.05%；制造业中长期贷款余额884.52亿元，较上年末增加96.05亿元，增长12.18%。

不良贷款率下降0.02个百分点至0.86%

银行业资产质量管控一直是业内的关注重点。邮储银行始终坚持风险为本，持续完善“全面、全程、全员”的全面风险管理体系建设，资产质量保持优良水平。

数据显示，截至一季度末，邮储银行不良贷款率0.86%，较上年末下降0.02个百分点，不到行业平均水平的一半，不良贷款生成率仅0.13%；逾期率0.79%，较上年末下降0.01个百分点；新生成逾期贷款态势趋于平稳；关注类贷款占比0.50%，较上年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率416.98%，较上年末上升8.92个百分点。

资本充足率有提升

邮储银行持续推动轻型化转型，建立资本节约长效机制，着力增强内源性资本补充能力，综合运用外源性资本补充渠道，完成300亿元A股普通股定向增发，发行300亿元永续债，资本实力进一步增强，为未来业务平稳发展提供了保障。

数据显示，截至一季度末，邮储银行核心一级资本充足率9.91%，较上年末上升0.31个百分点；一级资本充足率12.56%，较上年末上升0.70个百分点；资本充足率14.54%，较上年末上升0.66个百分点，均满足监管要求。

(责编：董童、李源)