人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

邮储银行公布2021年一季度业绩 净利润同比增长6.08%

2021年04月30日14:33 | 来源：中国网
小字号
原标题：邮储银行2021年一季度业绩凸显八大亮点 零售银行建设驶入“快车道”

4月29日，中国邮政储蓄银行发布2021年第一季度报告。报告显示，邮储银行营业收入773.30亿元（中国企业会计准则，下同），同比增长7.15%；净利润213.27亿元，同比增长6.08%；资产总额11.96万亿元，较上年末增长5.36%，负债总额11.21万亿元，较上年末增长4.97%；中间业务收入65.10亿元，同比大幅增长51.61%；持续提升成本精细化管理水平，成本收入比同比下降0.04个百分点；净息差、净利差分别达到2.40%、2.34%。

一季度，邮储银行大力推进零售战略，经营业绩稳健增长，服务实体经济质效显著。

净利润同比增长6.08%

在发布2020年度业绩时，邮储银行首次披露了八大核心竞争力：清晰的零售银行战略，独特的“自营+代理”运营模式，独具优势的个人金融，突破式发展的公司金融，根基深厚的资金资管业务，健全有效的全面风险管理，商业可持续的普惠金融，加速提升的信息科技能力。

今年以来，邮储银行零售转型加速推进，八大核心竞争力日益凸显，综合实力不断提升，经营业绩实现稳健增长。数据显示，今年一季度，邮储银行营业收入773.30亿元，同比增长7.15%；净利润213.27亿元，同比增长6.08%；年化加权平均净资产收益率(ROE)达14.80%。同时，该行继续提升成本精细化管理水平，有效控制运营成本，一季度成本收入比为51.93%，同比下降0.04个百分点。

净息差和净利差触底反弹

据了解，今年以来，邮储银行持续落实“三个提升一个稳定”，即提升信贷资产占比、提升中长期信贷资产占比、提升非信贷中高收益资产占比，稳定零售信贷占比。

贷款方面，邮储银行加强实体信贷经济信贷投放，一季度末贷款余额5.99万亿元，较上年末增加2,724.90亿元，增长4.77%，存贷比55.35%，较上年末提升0.16个百分点；优化内部信贷资源配置，优先配置零售贷款，个人贷款贡献了近70%的贷款增量，占比达到57.48%，较上年末提升0.56个百分点；新发放对公贷款中，中长贷款占比显著高于去年同期水平。负债方面，邮储银行延续高成本存款管控政策并实施限额管控，存款付息率环比下降。

数据显示，通过一系列有力措施，一季度邮储银行净息差、净利差触底反弹，分别达到2.40%、2.34%，环比均提升2个BP。

中收同比大幅增长超50%

邮储银行把中间业务作为战略业务推动，今年以来多点发力，不断挖掘中间业务增长点，特别是加快财富管理体系建设，提高客户综合服务水平，成效显著。数据显示，今年一季度，邮储银行中间业务取得突破式发展，中间业务收入达65.10亿元，同比大幅增长51.61%，创历史新高。

投资者一直关注邮储银行财富管理的建设情况。事实上，凭借广泛的客户资源、下沉的网点优势，邮储银行在财富管理领域一直在积极探索差异化、特色化发展道路。据了解，近两年，邮储银行围绕“产品服务专属化、人才队伍专业化、IT系统专家化、服务渠道专有化”目标，从组织架构、管理支撑、客户管理、产品体系、系统支持等五方面搭建全新的财富管理体系，各项工作稳步推进。

值得关注的是，近期邮储银行正在开展“2021年大财富管理专项招聘”，广纳各界专业人才，推进大财富管理体系建设。据了解，邮储银行将以满足更广泛客户的财富管理综合需求为目标，充分发挥近4万个网点和超6亿个人客户的优势，推进多维度、差异化、综合化的“大财富管理体系”建设，串联起网点系统化转型、零售金融提效、客户分层分类等工作，做好板块协同和批零联动，打造多层次、数字化的客户金融服务体系。

自有加合作方IT人员近万人

据介绍，邮储银行将科技视为业务发展的核心驱动力，不断加大在信息科技投入。近年来，邮储银行每年信息科技领域投入占营业收入3%左右，2020年信息科技投入超90亿元，占营收3.15%。与此同时，邮储银行加大科技队伍建设，稳步推进信息科技“青年、骨干、领军”三级人才梯队建设，目前自有加合作方的IT人员已经近万人。

在核心业务系统方面，邮储银行同时开发建设多个新一代系统，基本涵盖全行所有产品和服务，陆续完成包括信贷业务平台、分布式核心系统、资金业务平台、中间业务平台在内的四个核心“新一代”。其中，前两个系统是邮储银行存贷支付相关的“心脏”系统，资金业务平台则承载该行非信贷资金资产交易和客户管理，中间业务平台通过“标准化+个性化”的服务组合，形成社保税银、公积金、资金监管、ETC、公共事业费、地方非税、财政支付等33大类339小类产品，服务全行中收提升战略。

值得关注的是，作为数字人民币试点商业银行，邮储银行已完成数字人民币全业务流程系统设计与开发，积极开展数字人民币红包等业务试点，领先研发“硬钱包”等场景产品，加快与大型企业、互联网平台等合作，实现党费缴纳、线上商城等经典场景打造，探索银银合作新模式。

全力打造服务乡村振兴数字金融银行

该银行始终坚持服务“三农”、城乡居民和中小企业定位，同“三农”共成长，形成了庞大的服务网络、深厚的客户基础、专业的服务队伍和良好的品牌形象。

在发布2020年度业绩时，邮储银行提出，将全力打造服务乡村振兴数字金融银行。据了解，邮储银行以三农金融数字化转型为主线，以构建专业化为农服务体系为保障，以打造线上线下有机融合的服务模式为核心，构建公司金融服务乡村振兴生态，发挥直销银行战略协同优势，强化科技赋能传统线下优势，积极向传统资源禀赋中注入更多科技力量，重塑三农金融服务体系，激活更强更大的发展动能。

今年以来，该银行还积极推进传统作业模式与先进科技的融合，建设邮E链经营快贷平台；围绕乡村建设行动、现代农业转型升级和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴三大重点方向，创建乡村振兴融资模式，逐步建立公司金融服务乡村振兴产品体系；大力推进基于移动展业的小额贷款全流程数字化改造，推动小额贷款贷后智能外呼功能落地。

数据显示，截至一季度末，邮储银行涉农贷款余额1.49万亿元，较上年末增加745.91亿元；小额贷款线上放款笔数占比94.32%，较上年末上升1.98个百分点。

线上化小微贷款余额较上年末增长21.79%

在小微经济领域，邮储银行加快推动数字化转型，提高小微金融服务便捷性，保持稳定高效的小微企业金融服务供给。数据显示，截至一季度末，邮储银行线上化小微贷款产品余额5566.55亿元，较上年末增长21.79%。

与此同时，邮储银行大力支持京津冀协同发展、长江经济带发展、雄安新区建设、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、海南自由贸易港建设等国家区域战略布局，加强“新基建”领域综合金融服务，进一步支持制造业高质量发展。数据显示，截至一季度末，邮储银行公司贷款20975.20亿元，较上年末增长6.05%；制造业中长期贷款余额884.52亿元，较上年末增加96.05亿元，增长12.18%。

不良贷款率下降0.02个百分点至0.86%

银行业资产质量管控一直是业内的关注重点。邮储银行始终坚持风险为本，持续完善“全面、全程、全员”的全面风险管理体系建设，资产质量保持优良水平。

数据显示，截至一季度末，邮储银行不良贷款率0.86%，较上年末下降0.02个百分点，不到行业平均水平的一半，不良贷款生成率仅0.13%；逾期率0.79%，较上年末下降0.01个百分点；新生成逾期贷款态势趋于平稳；关注类贷款占比0.50%，较上年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率416.98%，较上年末上升8.92个百分点。

资本充足率有提升

邮储银行持续推动轻型化转型，建立资本节约长效机制，着力增强内源性资本补充能力，综合运用外源性资本补充渠道，完成300亿元A股普通股定向增发，发行300亿元永续债，资本实力进一步增强，为未来业务平稳发展提供了保障。

数据显示，截至一季度末，邮储银行核心一级资本充足率9.91%，较上年末上升0.31个百分点；一级资本充足率12.56%，较上年末上升0.70个百分点；资本充足率14.54%，较上年末上升0.66个百分点，均满足监管要求。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：文化及相关产业发展基本恢复到疫情前水平
　　人民网北京4月30日电 （申佳平）今日，国家统计局官网公布2021年一季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入数据显示，一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入25498亿元，同比增长40.4%，比2019年一季度增长20.9%，两年平均增长10.0%。高于2019年一季度增速1.7个百分点，文化及相关产业发展基本恢复到疫情前水平。…
“发现最美铁路”：石家庄火车站以温馨服务筑便民之桥
　　“馨桥”爱心服务区的客运员，正为旅客找回遗失物品。黄盛摄 人民网石家庄4月30日电 （黄盛）“行李落在火车上忘记带下来了怎么办？”“旅客在候车大厅突然生病了怎么办？”“老人乘车时不方便拖拉行李怎么办？”……在乘坐火车时，旅客经常会遇到一些出行的难题。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部