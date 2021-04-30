《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）东道国网站上线仪式现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京4月30日电 （记者余璐）4月29日，《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）东道国网站（以下简称《COP15网站》）正式上线。

在COP15网站上线仪式现场，生态环境部部长黄润秋指出，2020年以来，中国政府努力克服新冠肺炎疫情不利影响，积极参与全球生物多样性治理，稳步推进COP15筹备。COP15网站上线是中国政府履行COP15东道国协议的重要举措，标志着COP15筹备面向世界的互联网之窗已经开启，为各方了解大会、走近大会，积极参与生物多样性保护架起了一座新的桥梁。

《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛在致辞中表示，COP15不仅是《生物多样性公约》履约进程中的关键节点，对于实现全球可持续发展目标、气候行动以及未来共建地球生命共同体同样尤为重要。作为核心成果，期待本次大会通过强有力又共同认可的“2020年后全球生物多样性框架”。

COP15执委办副主任、生态环境部信息中心主任章少民对记者介绍道，COP15网站旨在提供COP15会议服务和管理、宣传我国生态文明建设和生物多样性保护成就、开展生物多样性保护科普宣传、展现云南风土人情，着力将COP15网站打造成集宣传、在线直播、线上展览等综合服务的互联网统一门户。

COP15网站页面截图。生态环境部供图

章少民还谈到，COP15网站的页面，按照大会的进程分为会前、会中、会后三个阶段版本，根据重点需求的变化，对局部的功能和栏目进行微调。其中，“会前版本”侧重于大会的介绍和宣传，“会中版本”侧重于大会的管理和服务，“会后版本”侧重于大会的总结和成果展示。

“中国政府将以此次网站上线为契机，继续认真履行东道国义务，发挥好主席国作用，同公约秘书处进一步保持密切合作，持续高效推进各项筹备工作。”黄润秋表示，希望组委会成员单位主动建设好、利用好大会网站，结合各自工作职责，积极宣传推介我国生态文明建设和生物多样性保护的成就，分享生物多样性治理经验。欢迎社会各界关注大会网站，宣传生物多样性保护理念和知识，营造共同关心、支持和参与生物多样性保护的浓厚氛围，共同推动大会成功举办。