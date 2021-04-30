人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）东道国网站上线

2021年04月30日14:52 | 来源：人民网
小字号

《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）东道国网站上线仪式现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京4月30日电 （记者余璐）4月29日，《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）东道国网站（以下简称《COP15网站》）正式上线。

在COP15网站上线仪式现场，生态环境部部长黄润秋指出，2020年以来，中国政府努力克服新冠肺炎疫情不利影响，积极参与全球生物多样性治理，稳步推进COP15筹备。COP15网站上线是中国政府履行COP15东道国协议的重要举措，标志着COP15筹备面向世界的互联网之窗已经开启，为各方了解大会、走近大会，积极参与生物多样性保护架起了一座新的桥梁。

《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛在致辞中表示，COP15不仅是《生物多样性公约》履约进程中的关键节点，对于实现全球可持续发展目标、气候行动以及未来共建地球生命共同体同样尤为重要。作为核心成果，期待本次大会通过强有力又共同认可的“2020年后全球生物多样性框架”。

COP15执委办副主任、生态环境部信息中心主任章少民对记者介绍道，COP15网站旨在提供COP15会议服务和管理、宣传我国生态文明建设和生物多样性保护成就、开展生物多样性保护科普宣传、展现云南风土人情，着力将COP15网站打造成集宣传、在线直播、线上展览等综合服务的互联网统一门户。

COP15网站页面截图。生态环境部供图

章少民还谈到，COP15网站的页面，按照大会的进程分为会前、会中、会后三个阶段版本，根据重点需求的变化，对局部的功能和栏目进行微调。其中，“会前版本”侧重于大会的介绍和宣传，“会中版本”侧重于大会的管理和服务，“会后版本”侧重于大会的总结和成果展示。

“中国政府将以此次网站上线为契机，继续认真履行东道国义务，发挥好主席国作用，同公约秘书处进一步保持密切合作，持续高效推进各项筹备工作。”黄润秋表示，希望组委会成员单位主动建设好、利用好大会网站，结合各自工作职责，积极宣传推介我国生态文明建设和生物多样性保护的成就，分享生物多样性治理经验。欢迎社会各界关注大会网站，宣传生物多样性保护理念和知识，营造共同关心、支持和参与生物多样性保护的浓厚氛围，共同推动大会成功举办。

(责编：赵超、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）东道国网站上线
　　《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）东道国网站上线仪式现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京4月30日电 （记者余璐）4月29日，《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）东道国网站（以下简称《COP15网站》）正式上线。…
水利部开展京津冀水资源专项执法行动 重点整治五类取用水突出问题
　　核心阅读 ·五项执法重点： 未经批准擅自取水的； 未依照批准的取水许可规定条件取水的； 未按照规定安装计量设施、计量设施不合格或者运行不正常的； 伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的； 其他违反水资源管理相关法律法规的。 ·三项工作任务： 建立台账、严格查处、强化整改 ·开设专项执法行动举报专栏： 水利部监督举报电话：12314 监督举报平台   人民网北京4月30日电 （王仁宏）日前，水利部印发《京津冀水资源专项执法行动工作方案》（以下简称《工作方案》），依法整治取用水突出问题。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部