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5月1日起，APP运营商将不能再任性收集你的个人信息

2021年04月30日15:20 | 来源：新华网
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新华社北京4月30日电 题：5月1日起，APP运营商将不能再任性收集你的个人信息

新华社记者王思北

国家网信办、工信部、公安部、国家市场监管总局日前联合发布的《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》将于5月1日起正式施行。规定明确了地图导航、网络约车、即时通信、网络购物等39类常见APP的必要个人信息范围。

新规的实施将对个人信息保护产生怎样的影响？APP运营者应如何落实要求？国家互联网信息办公室网络数据管理局有关负责人回答了相关问题。

问：规定出台的背景是什么？将对个人用户信息保护产生怎样的影响？

答：近年来，APP得到广泛应用，在促进经济社会发展、服务民生等方面发挥了不可替代的作用。但与此同时，APP超范围收集个人信息、强制授权、过度索权等现象大量存在，违法违规使用个人信息问题十分突出，广大网民对此反映强烈。为了规范APP个人信息收集行为，解决当前超范围收集、强制授权等突出问题，四部门联合制定出台了规定。

规定明确的39类常见APP，覆盖了大众衣食住行、学习工作等日常生活的主要方面，基本涵盖了当前网民的普遍诉求。同时，针对当前新技术、新应用违法违规收集使用个人信息问题快速增长的趋势，规定将小程序、预置软件等均纳入了管理范围。

规定在明确APP基本功能服务和必要个人信息范围的基础上，明确要求APP运营者不得因用户不同意收集非必要个人信息，而拒绝用户使用其基本功能服务。在保障APP正常运行的同时，规定还保障了用户对APP基本功能服务的使用权，以及对收集使用非必要个人信息的知情权和决定权。

问：规定施行后，相关主体需如何落实规定要求？

答：APP运营者应当按照规定要求，对照APP基本功能及必要个人信息范围，在5月1日前，对运营的APP收集使用个人信息行为开展自查，对不符合规定要求的及时进行改正。

规定正式实施后，应用商店等分发平台应当按照规定对申请上架的APP进行审核，不符合规定要求的不予上架；对已上架的APP进行复核，不符合规定要求的应当予以下架。

有关部门应当按照规定要求，加强对APP运营者和应用商店等分发平台的监督检查，及时调查、处理违法违规收集使用个人信息行为，切实维护公民在网络空间的合法权益。

问：规定的出台实施将对APP发展有何影响？

答：规定明确为保障APP基本功能服务的正常运行可以收集必要个人信息，不得因为用户不同意提供非必要个人信息而拒绝用户使用，科学地平衡了个人信息保护与促进APP发展应用的关系。规定的出台不会影响APP的发展应用，将有效规范APP收集使用个人信息行为，有利于促进APP的健康发展。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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