图片来源：国家税务总局官网截图

人民网北京4月30日电 （记者车柯蒙）今日，国家税务总局发文表示，上海市税务机关4月初依法受理了群众关于郑爽涉嫌偷逃税问题的举报，税务总局高度重视，其间已要求上海等相关税务机关对通过“阴阳合同”等方式涉嫌偷逃税行为依法依规进行严肃查处。

国家税务总局强调，各级税务机关对恶意偷逃税行为，要依法严查严处，坚决维护税法尊严，彰显社会公平正义；同时，要切实依法保障纳税人的合法权益。

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