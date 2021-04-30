人民网北京4月30日电 （记者乔雪峰）“在这里预祝大家度过一个愉快的‘五一’假期。”在“五一”假期前夕召开的新闻发布会上，交通运输部新闻发言人孙文剑向参加发布会的记者们送上节日的祝福，并就一季度交通运输经济运行数据总体情况，并就乡村振兴、自动驾驶、保障货车司机合法权益等热点话题进行了解读。

“2021年一季度交通运输经济运行数据总体情况，用一句话表示就是总体开局良好。”孙文剑表示，一季度交通固定资产投资完成5792亿元，比2020年同期增长52.8%；完成港口的货物吞吐量35.7亿吨，比2020年同期增长了18.8%。投资、货运量、港口货物吞吐量等与2020年同期、2019年同期相比均实现快速增长。

与此同时，出行服务相关指标仍在恢复，营业性客运量、城市公共交通客运量虽低于2019年同期规模，但较2020年同期实现了较大的增长。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

乡村振兴，交通一定要先行。今年2月，交通运输部编制印发了《农村公路中长期发展纲要》。《纲要》提出，到本世纪中叶，我国将全面建成与农业农村现代化发展相适应的安全、便捷、绿色、美丽的农村公路交通运输体系，满足人们对农村出行的美好期望，有力支撑乡村全面振兴。

“如果没有交通，很多地方很难能够实现脱贫攻坚，也很难实行进一步的乡村振兴。”孙文剑表示，目前，交通运输部正在加快研究制定《关于巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的实施意见》，意见提到，到2025年，交通脱贫攻坚成果将进一步巩固，农村地区交通基础设施能力、交通运输服务的品质进一步提升，高质量发展的体系进一步完善。

意见还提出，要基本实现具备条件的建制村通物流快递，并且争取全国乡镇通三级及以上公路比例、较大人口规模自然村（组）通硬化路比例均达到85%左右。

孙文剑表示，下一步，交通运输部将统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为畅通城乡经济循环、加快农业农村现代化提供有力支撑。

改善货车司机从业环境 保障货车司机合法权益

针对近期道路货运领域发生的有关执法问题，交通运输部在发布会上进行了回应。孙文剑表示，近期道路货运领域出现几起事件，交通运输部对此高度重视，多次召开会议，研究部署规范道路货运领域的行政执法、保障货车司机的合法权益等相关工作，并督促各级交通运输主管部门举一反三，聚焦短板和问题，远近结合、标本兼治，着力从根本上解决道路货运行业稳定发展存在的突出问题，切实提高行政执法规范的水平，全力改善货车司机从业环境，保障货车司机合法权益，努力推动道路货运行业的健康、稳定发展。

孙文剑表示，下一步从以下三个方面采取一系列相关举措：

第一，加强问题调查，打击非法行为。对于近期道路货运领域发生的几起事件，交通运输部按照逐一调研核实、逐一查明原因、逐一督促整改的要求，深入开展实地调研，认真查摆矛盾问题，举一反三做好整改。与此同时，对于已经核实清楚的违法、违纪、违规问题，交通运输部将督促各有关省份和部门，对涉事的管理人员、经营企业严肃问责追责，绝不姑息。

第二，规范执法行为，净化运输环境。交通运输部决定近期集中开展交通运输执法领域突出问题的专项整治行动，聚焦人民群众反映强烈的热点、制约严格规范公正文明执法的堵点，摸排、清理、纠正交通运输行政执法队伍中存在的各类顽瘴痼疾，坚持纠错性、警示性、导向性，从群众最不满意的地方改起，从群众最期盼的事情做起，改进执法方式、转变执法作风、优化服务水平，进一步的树立交通运输执法为民的良好形象，让广大人民群众感受到交通运输行政执法的"温度"。

第三，改善从业环境，维护合法权益。一是畅通投诉处理渠道。主要是发挥好12328交通运输服务监督电话的作用，及时受理解决广大货车司机反映的问题。

二是着力改善从业环境。积极推进货车司机等参加工伤保险。深入推进“司机之家”建设，持续推进道路运输从业人员和车辆政务高频事项“跨省通办”。组织开展“最美货车司机”等推选宣传活动，不断提升货车司机职业归属感和荣誉感。

三是有序规范货运新业态经营行为。加强道路货运平台行业监管，督促平台公司合理确定服务费、会员费等标准。同时，配合相关部门加强反垄断调查，避免平台公司利用垄断地位损害货车司机的权益。

四是全力维护合法权益。会同有关部门，在全国严厉打击偷盗车辆燃油及货物等违法行为。积极协调有关部门，研究推进个体货车司机营业执照办理的便利化和购车贷款优惠等等相关的政策。

五是营造公平竞争的市场环境。积极稳妥的推进不合规车辆更新和淘汰，引导广大货车司机公平竞争、合法经营。定期组织发布运价指数，合理的调节市场供需。

“十四五”期间组织开展自动驾驶先导应用试点工作

近期，交通运输部持续在推动自动驾驶、车路协同等技术相关的发展和应用，并且在积极的构建"新基建"相关应用的场景。

去年底，交通运输部出台关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见，这在自动驾驶和车路协同领域，具有里程碑的意义，鼓励自动驾驶技术在运输服务和生产作业中应用。

近期，交通运输部会同工信部、国家标准委，联合制定并发布了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》，提出72项国家和行业的标准研究制定任务，并且进一步健全自动驾驶、车路协同标准的体系。

据孙文剑介绍，目前交通运输部已经分三批，认定七个自动驾驶封闭场地的测试基地，分别是北京、西安、重庆，上海、泰兴、襄阳，亦庄。

孙文剑表示，交通运输部正在谋划“十四五”期间，组织开展自动驾驶先导应用试点工作，初步考虑，将围绕着以下几个领域开展相关的工作：公路运输、城市出行与物流、园区内运输、港口作业等场景，布局一批试点，并且探索自动驾驶技术与交通运输深度融合相关的路径，更好的能够推动技术落地应用。

(责编：赵超、章斐然)