人民网北京4月30日电 （记者乔雪峰）记者从中国铁路北京局集团有限公司获悉，今年“五一”假期运输时间为4月29日至5月6日，共计8天，北京站和北京朝阳站预计发送旅客110万人。

其中，北京站预计发送72万人，北京朝阳站预计发送38万人。高峰日为5月1日，北京站发送旅客预计将达到12万人，北京朝阳站超过5万人。

据北京局集团相关负责人表示，从前期车票发售情况来看，今年“五一”假期旅客出行需求旺盛，旅客发送量有望突破2019年同期。因前期疫情防控等因素，节日期间“报复性出游”和“补偿式返乡”两类客流叠加，民众抢购车票热度高涨。截至发稿日，北京站和北京朝阳站主要开行城市，如沈阳、长春、哈尔滨、秦皇岛、北戴河、承德等地的车票已基本售罄。

运力保障方面，北京站精确做好客流分析预测和增开列车等工作，假日期间北京站日均开行列车133对，北京朝阳站日均开行列车59对。为满足旅客出行需要，“五一”期间北京站计划增开23对列车，日均运能将达到18万人，充分满足假期期间各个方向长短途旅客的乘车需求。

旅客服务方面，北京站和北京站朝阳站将开放全部进站验票口和出站通道，以满足高峰时段旅客快速有序进出站需求，减少旅客排队等候时间。此外，两站增设急客通道和爱心通道，为距离开车时间不满15分钟和偕老带幼旅客提供便利。

“两站都已全面实现支持电子客票，旅客只需凭借有效身份证件即可进出站，无需取得纸质车票。”上述负责人表示，为方便老年旅客群体，两站都配有人工窗口服务，备足备用金及相应零款，购票高峰时段开启全部人工售票窗口，全部支持现金及电子支付方式，为老年人及上网困难人群提供现金购票保障。

疫情防控方面，北京站和北京朝阳站将继续履行铁路通道防控责任，强化进出站全覆盖的测温监控、候车排队“一米线”间隔宣传引导、候车座椅隔人就坐、两小时一次消毒、旅客防护提示提醒和应急处置保障等工作，全力营造安全舒适的候车环境，让旅客出行更安心。此外，北京站和北京朝阳站候车大厅共设有免费口罩领取机10台，有需求的旅客可自行扫码领取一次性独立包装口罩。

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