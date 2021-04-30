人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“五一”假期北京站和北京朝阳站预计共发送旅客110万人

2021年04月30日15:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月30日电 （记者乔雪峰）记者从中国铁路北京局集团有限公司获悉，今年“五一”假期运输时间为4月29日至5月6日，共计8天，北京站和北京朝阳站预计发送旅客110万人。

其中，北京站预计发送72万人，北京朝阳站预计发送38万人。高峰日为5月1日，北京站发送旅客预计将达到12万人，北京朝阳站超过5万人。

据北京局集团相关负责人表示，从前期车票发售情况来看，今年“五一”假期旅客出行需求旺盛，旅客发送量有望突破2019年同期。因前期疫情防控等因素，节日期间“报复性出游”和“补偿式返乡”两类客流叠加，民众抢购车票热度高涨。截至发稿日，北京站和北京朝阳站主要开行城市，如沈阳、长春、哈尔滨、秦皇岛、北戴河、承德等地的车票已基本售罄。

运力保障方面，北京站精确做好客流分析预测和增开列车等工作，假日期间北京站日均开行列车133对，北京朝阳站日均开行列车59对。为满足旅客出行需要，“五一”期间北京站计划增开23对列车，日均运能将达到18万人，充分满足假期期间各个方向长短途旅客的乘车需求。

旅客服务方面，北京站和北京站朝阳站将开放全部进站验票口和出站通道，以满足高峰时段旅客快速有序进出站需求，减少旅客排队等候时间。此外，两站增设急客通道和爱心通道，为距离开车时间不满15分钟和偕老带幼旅客提供便利。

“两站都已全面实现支持电子客票，旅客只需凭借有效身份证件即可进出站，无需取得纸质车票。”上述负责人表示，为方便老年旅客群体，两站都配有人工窗口服务，备足备用金及相应零款，购票高峰时段开启全部人工售票窗口，全部支持现金及电子支付方式，为老年人及上网困难人群提供现金购票保障。

疫情防控方面，北京站和北京朝阳站将继续履行铁路通道防控责任，强化进出站全覆盖的测温监控、候车排队“一米线”间隔宣传引导、候车座椅隔人就坐、两小时一次消毒、旅客防护提示提醒和应急处置保障等工作，全力营造安全舒适的候车环境，让旅客出行更安心。此外，北京站和北京朝阳站候车大厅共设有免费口罩领取机10台，有需求的旅客可自行扫码领取一次性独立包装口罩。 

(责编：赵超、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家税务总局：严查通过“阴阳合同”等方式偷逃税行为
　　图片来源：国家税务总局官网截图 人民网北京4月30日电 （记者车柯蒙）今日，国家税务总局发文表示，上海市税务机关4月初依法受理了群众关于郑爽涉嫌偷逃税问题的举报，税务总局高度重视，其间已要求上海等相关税务机关对通过“阴阳合同”等方式涉嫌偷逃税行为依法依规进行严肃查处。 国家税务总局强调，各级税务机关对恶意偷逃税行为，要依法严查严处，坚决维护税法尊严，彰显社会公平正义；同时，要切实依法保障纳税人的合法权益。…
《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）东道国网站上线
　　《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）东道国网站上线仪式现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京4月30日电 （记者余璐）4月29日，《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）东道国网站（以下简称”COP15网站“）正式上线。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部