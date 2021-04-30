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50万元！市场监管总局对互联网领域九起违法实施经营者集中案作出行政处罚

2021年04月30日16:07 | 来源：人民网
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市场监管总局依法对互联网领域九起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定。图片来源：市场监管总局官网

人民网北京4月30日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》规定，对九起违法实施经营者集中案件立案调查。经查，该九起案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。

据介绍，市场监管总局对腾讯控股有限公司收购Bitauto Holdings Limited股权案、腾讯控股有限公司收购上海阑途信息技术有限公司股权案、林芝腾讯科技有限公司与大连万达商业管理集团股份有限公司设立合营企业案、上海汉涛信息咨询有限公司收购上海领健信息技术有限公司股权案、嘉兴创业环球有限公司与丰田汽车公司设立合营企业案、嘉兴创业环球有限公司收购赢时通汽车租赁有限公司股权案、滴滴智慧交通科技有限公司与济南浪潮智投智能科技有限公司设立合营企业案、苏宁润东股权投资管理有限公司收购上海易果电子商务有限公司股权案、弘云久康数据技术(北京)有限公司与上海云鑫创业投资有限公司设立合营企业案等九起违法实施经营者集中案件立案调查。

近日，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、四十九条作出行政处罚决定，对腾讯控股有限公司等企业分别处以50万元人民币罚款。

(责编：李楠桦、章斐然)

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