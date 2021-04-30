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长江干线海巡艇“海事01”下水

2021年04月30日16:33 | 来源：新华网
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新华社武汉4月30日电（记者王贤）长江干线最先进的海巡艇——长江海事局60米综合应急指挥船“海事01”轮4月30日在湖南湘船重工有限公司下水。该轮列编后将成为长江海事移动指挥中心和现场指挥中心，填补长江中上游无大型指挥公务船的空白，对维护长江水上交通安全、保护长江生态环境有重要意义。

“海事01”总长约65米，型宽11.8米，型深4.7米，设计航速30公里每小时，抗风力等级8级。该轮于2019年9月开工建造，预计2021年年内列编长江海事局，将主要服务于长江干线水域。

长江海事局相关负责人介绍说，“海事01”具有丰富的船岸通讯功能、全面的信息采集功能、灵活的信息显示功能、强大的决策指挥功能，还配备了卫星、单北斗定位导航系统和4G通信系统、电视监控系统、视频会议系统、信息综合显示和控制系统及其他通信导航、助航设施，并预留了5G接口，可以满足对长江重大水上交通及污染等突发事件的现场应急指挥、复杂通航环境下的现场指挥，以及重大水上工程和重大水上活动的现场调度指挥的需要。

长江是我国航运最为繁忙的内河水域，连续多年位居世界内河货运量第一位。近年来，长江海事局大力推进以60米级综合应急指挥船、20米级全铝合金巡航救助船等为代表的新型船舶装备建设，不断提升服务保障长江经济带高质量发展的能力水平。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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