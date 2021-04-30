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长江武汉至城陵矶河段海轮航道开放12年 拉动沿江地区GDP增长近1800亿元

2021年04月30日16:34 | 来源：新华网
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新华社武汉4月30日电（记者王贤）长江航道局日前发布通告称，5月1日零时起，开放长江干线武汉长江大桥至岳阳城陵矶河段海轮航道，这是开放这一河段海轮航道的第12个年头。长江航道局数据显示，12年来，这一航道整体通过能力共拉动沿江地区GDP增长近1800亿元。

2010年，武汉至岳阳城陵矶段海轮航道首次开放，将长江海轮航线向内陆延伸228公里，使进江海轮每年有5个月可直接进出岳阳港。据测算，开放后，这一航道整体通过能力可提高1.46亿吨/年，直接经济效益19.70亿/年；增加海轮航道通过能力1.16亿吨/年，直接经济效益15.66亿/年；海轮航道货运周转量将增加491.8亿吨公里/年，可拉动沿江地区GDP增长149.3亿/年。

长江航道局航标处相关负责人介绍说，2010年以来，每年中洪水期长江航道部门均及时开放这一河段海轮航道。今年开放时段为2021年5月1日00:00时起至2021年9月30日24:00时止。海轮推荐航路宽度为150米，以海轮推荐航线为中线，左、右各75米；5月至9月，海轮推荐航线分月可望维护水深分别为：5.0米、6.0米、6.5米、6.5米、6.0米。

据介绍，长江干线武汉至城陵矶河段上起湖南洞庭湖口，下至湖北武汉长江大桥，是长江黄金水道承东启西的重要河段。开放海轮航道，对于进一步释放长江航运潜能，保障湖南、湖北等省市利用长江扩大外贸运输，促进中部崛起战略实施具有重要意义。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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