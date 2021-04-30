原标题：中国人寿1名个人、2个集体荣获五一劳动奖

4月27日，庆祝“五一”国际劳动节大会在京举行，会上表彰了2021年全国五一劳动奖和全国工人先锋号获得者。中国人寿共有1名个人和2个集体荣获2021年全国五一劳动奖，分别是全国五一劳动奖章获得者——中国人寿集团成员单位广发银行王幼楠、全国工人先锋号获奖集体——中国人寿寿险公司鄂州分公司营业部、中国人寿财险公司上海分公司创新事业部数字渠道第一支持团队。

广发银行单证中心函电服务处王幼楠于2009年入职广发银行单证中心，立足本职岗位不断锐意进取，获得国际商会（ICC）认证的国际跟单信用证专家和国际保函与备用证专家资格证书。始终将“修身琢业”奉为工作准则，凭着对工作的执着与坚守，打下扎实的专业基础，绩效考核多年优秀，连年获评单证中心“高效新星”“严谨之星”“专业之星”以及“最佳作业奖”。2020年，作为中国银行界唯一代表，入选国际商会海关与贸易便利化委员会贸易数字化和区块链专家工作组，为广发银行国际专业品牌建设作出突出贡献。2020年，广发银行交易银行部单证中心成立王幼楠创新工作室。

中国人寿寿险公司湖北鄂州分公司营业部共6人，平均年龄39岁，秉持“成己为人，成人达己”企业核心文化理念，奋力拓展市场，竭诚服务民生，赢得人民群众的广泛赞誉。在2020年，该营业部坚持“隔离病毒，不隔离爱”，通过多种方式为客户提供不间断的优质保险保障。该营业部深入分析疫情中的发展机遇，通过开发多种形式的线上经营活动，促进网上签单，以各类技术平台为依托，创新实现“五个100%”（即100%线上推动、100%线上沟通、100%线上签单、100%线上增员、100%线上培训）。

中国人寿财险公司上海分公司创新事业部数字渠道第一支持团队共8人，平均年龄28岁，团队坚持以人民为中心，以创新驱动发展，以科技赋能服务，利用互联网平台为全国广大群众提供丰富多样的保险保障，通过自身专业能力将服务“六稳”“六保”与业务发展紧密结合，积极服务长三角一体化国家战略和上海国际金融中心建设。该团队以客户需求为导向，紧紧把握客户痛点，陆续推出一批互联网保险产品，受到市场认可和客户欢迎。

(责编：董童、李源)