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自然资源部：2021年一季度共发现涉嫌违法用海32处

2021年04月30日18:07 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电 （记者毕磊）辽宁省大连洪正船舶有限公司涉嫌违法用海0.171公顷，山东高速集团有限公司涉嫌违法用海0.285公顷，浙江黄龙松兰山体育发展有限公司涉嫌违法用海0.285公顷……据记者了解，近日，自然资源部公开通报了2021年第一季度涉嫌违法用海用岛情况，并将违法用海用岛均已移交有关执法机关依法进行查处。

自然资源部相关负责人表示，各级自然资源主管部门继续坚持“早发现、早制止、严查处”，综合运用多种监管手段开展高频率的监管工作，及时发现制止违法用海用岛的苗头倾向，移交涉嫌违法案件，坚决将违法用海用岛消除在萌芽状态。

据了解，第一季度全国范围内未发现涉嫌违法填海现象。发现并制止跨海桥梁、码头、堤坝等涉嫌违法构筑物用海32处，涉及海域面积约10.34公顷。其中，辽宁省7处，涉及海域面积约1.47公顷；河北省1处，涉及海域面积约0.45公顷；山东省1处，涉及海域面积约0.29公顷；上海市1处，涉及海域面积约0.28公顷；浙江省2处，涉及海域面积约0.40公顷；广东省19处，涉及海域面积约6.55公顷；广西壮族自治区1处，涉及海域面积约0.90公顷。发现并制止涉嫌违法用岛2处，面积约0.54公顷。其中，辽宁省1处，面积约0.23公顷；浙江省1处，面积约0.31公顷。

该负责人指出，自然资源部将督促指导各级自然资源主管部门进一步强化监管，及时发现违法用海用岛行为，依法依规处置，持续巩固海域海岛监管工作成果。

(责编：赵超、章斐然)

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