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《2021消费者置业信心指数报告》发布 首次置业群体是市场成交主力

2021年04月30日18:10 | 来源：新华网
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原标题：报告：首次置业群体是市场成交主力 改善需求增加趋势明显

　　28日，中国消费者报联合贝壳研究院发布《2021消费者置业信心指数报告》指出，消费者置业信心整体持乐观态势，指数分布呈现出区域分化、人群分化特征。

　　《报告》指出，首次置业群体是市场成交主力，高能级城市改善型换房比例更高。调查数据显示，51.2% 受访者的购房需求为首次置业，36.2% 受访者的置业需求为改善型换房，可见自住需求为绝对主体。分区域看，不同能级城市首次置业群体购房成交均占据主导，但城市能级越高，改善型换房需求比例就越高，其中一线城市改善型置业需求类型占比为40.9%，相较四线及以下城市高出5个百分点；东中西部地区首次置业群体占比均过半，其中西部城市占比 53.1%。

　　改善型住房需求持续释放，消费者在空间上住得更加宽敞。当前房地产市场已经告别过去住房短缺时代，正在向“居者优其屋”的品质居住进阶，消费者的居住需求更加多元化、品质化；且伴随着二孩政策的放开，家庭人口数量的增加也加速消费者在住房面积上的置换升级。贝壳平台数据显示，2021年重点30城市5购买三居及以上产品的客群占比39.7%，相较2017年增加6.7个百分点。

　　《报告》显示，近7成购房客群置业总价在200万以内。一线城市购房总价在200万以内的客群占比仅33.8%，非一线城市购房总价普遍在200万以内，其中该比例在三线及以上城市达到9成以上。贝壳平台成交数据显示，北京和深圳购房客群置业套均总价处于较高水平，跻身于“500万区间”阵营；上海、杭州、广州等6城市购房套均总价超过200万元，构成了第二梯队；而新一线城市中合肥、成都、长沙等11城购房套均总价尚未超过200万，总体上看各城市房价呈现“阶梯状”分布。（王日晨）

(责编：董童、李源)

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