中国气象局新闻发布会。人民网记者 余璐摄

人民网北京4月30日电 （记者余璐）在29日中国气象局举行的新闻发布会上，国家气象中心副主任薛建军在回答人民网记者提问时表示，“五一”假期全国大部总体宜出行，北方应防风南方要防雨。

据介绍，“五一”假期，1日至2日，我国中东部大部地区以晴好天气为主；3日至4日，北方有大风降温沙尘、南方有较强雷雨天气过程；5日中东部大部地区为晴好天气。

针对“五一”假期的天气情况，在交通出行方面有哪些提示？ 薛建军表示，假日前期我国中东部大部地区天气晴好，适宜出行；西北地区有大风降温天气，新疆北部、内蒙古西部、甘肃等地有6至7级大风，南疆盆地、甘肃河西走廊和内蒙古中西部等地部分地区有沙尘天气，应注意防范大风、沙尘天气对公路、铁路交通运行安全方面的影响。

“假日后期中东部地区将有大范围降水过程，西南地区东部、江汉、江淮、江南、华南西部和北部等地将有中到大雨，局地有暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。”薛建军提醒，此次降水过程恰逢出行游高峰时段，公众交通出行需要及时关注暴雨、强对流等天气预报预警信息的滚动更新，避开强降水集中时段，避免前往强降水区、高地质灾害风险区，合理安排旅游出行、假期回程计划。

在中国气象局新闻发布会上，人民网记者提问。中国气象局供图

值得注意的是，在森林草原火险气象方面，预计“五一”期间，四川西南部、云南西北部及华北北部、东北地区等地森林草原火险气象等级较高；北京北部、河北北部和西部、山西东部、内蒙古东部、黑龙江北部、吉林东部、辽宁东部和西南部等地的部分地区森林火险气象等级较高；内蒙古东部、四川西部的部分地区草原火险气象等级较高。3日至4日，受降水影响, 黑龙江北部、吉林东部、辽宁东部等地森林火险气象等级将有所降低。

对此，中国气象局应急减灾与公共服务司司长、新闻发言人王志华表示，气象部门已组织召开专题会议对做好“五一”假期天气监测预警服务进行安排部署，将强化值班值守，加强与相关部门的应急联动，滚动做好天气研判和预报预警服务。

“‘五一’假期，一方面需关注5月3日至4日高影响天气对公众出行出游的不利影响；另一方面四川西南部、云南西北部以及内蒙古东部、华北北部及东北地区需做好森林草原防火工作。”王志华说。

(责编：赵超、章斐然)