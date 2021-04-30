新华社武汉4月30日电（记者乐文婉）记者30日从湖北机场集团获悉，4月30日至5月5日，武汉天河机场旅客吞吐总量预计将达到47.37万人次，日均客流量达7.9万人次，较2019年同期增长近9%。

据湖北机场集团市场营销部副部长刘锐介绍，今年“五一”假期，武汉天河机场预计将出现旅游、探亲、返乡客流高峰。4月30日至5月5日，武汉天河机场预计起降航班总量3541架次，日均起降航班近590架次，较2019年同期增长7.6%。

刘锐说，预计武汉天河机场“五一”假期间客流高峰将出现在5月5日，当日航班量预计为605架次，旅客吞吐量将突破8万人次。

据悉，4月29日，武汉天河机场起降客运航班615架次，旅客吞吐量8.26万人次，创下2020年4月8日武汉机场复航以来单日旅客吞吐量新高。

目前，湖北机场集团已制定相关服务保障方案，将严格落实各项疫情防控措施，动态调整安检通道，以提高旅客过检效率、提高运行效率，着力提高航班正点率等，并将增派70余名志愿者做好旅客服务保障。

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