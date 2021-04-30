新华社北京4月30日电（记者樊曦）“五一”小长假即将开启。随着我国经济加快复苏、疫情防控形势持续向好，旅客出行意愿显著增强。各部门加大运力投放，采取多种保障措施，全力保障小长假安全、有序、温馨出行。

来自中国国家铁路集团有限公司的统计显示，30日，全国铁路预计发送旅客1500万人次，比2019年同期增长13.9%。针对假日期间省内短途客流较为集中的实际，中国铁路西安局集团公司开启动车组高峰线和周末线运行图，加开省内动车组列车，最大限度服务旅客随到随走。中国铁路南昌局集团公司福州火车站组织党团员志愿者做好旅客进出站及换乘其他交通工具的引导工作，开通快速进出站“绿色通道”，对老、幼、病、残、孕等特殊旅客一对一服务。

为确保小长假用电安全平稳，国网德州市陵城区供电公司制定保电专项工作方案，组织运维人员对辖区内京沪高铁供电线路进行巡视检查，及时发现和消除安全隐患。国网临沂市供电公司对辖区内长途汽车站、高铁站和高速公路沿线供电设备和线路进行重点检查，同时针对重要交通设施和重点景区人流密集、用电量大等特点，提前制定突发事件应急抢险预案，确保电力运行安全无忧。

民航方面，为做好航空运输服务保障工作，哈尔滨机场增加值班力量，增派服务人员和志愿者，为旅客提供问询、引导和帮助等多种服务，确保旅客安全顺利出行。针对“五一”期间航线加班多、旅客密集的特点，厦门机场专门召开节前消防保障会议，对航班保障中可能出现的问题进行专项研究，确保假日期间机场运行安全有序。

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