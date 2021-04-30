人民网北京4月30日电 （申佳平）近日，国务院办公厅印发《新时代中央国家机关及有关单位对口支援赣南等原中央苏区工作方案》（以下简称《方案》），对新时代做好对口支援工作明确了任务和要求。对此，国家发展改革委有关负责人回答记者提问时表示，对口支援工作加强了中央单位与地方的交流，促进挂职干部政治素质和业务能力得到锻炼，充分彰显中国特色社会主义制度的优越性。

对口支援老区63个中央国家机关及单位

据了解，《方案》提出要努力构建人才、产业、项目、创新等相结合的对口支援工作格局，探索新时代推动革命老区高质量发展、逐步实现共同富裕的有效途径。其中，对口支援单位包括63个中央国家机关及有关单位，受援地包括江西省赣州市、吉安市、抚州市和福建省龙岩市、三明市所辖共43个县（市、区）。工作期限为2021年至2030年。

同时，《方案》明确，支持其他革命老区重点市县学习借鉴赣南等原中央苏区经验做法，结合中央国家机关和有关单位选派干部挂职锻炼，探索建立合作机制。对梅州、信阳、六安、黄冈、百色、巴中、郴州、延安、庆阳等其他革命老区市县推进对口合作也作出了统筹安排。

推进新时代支持革命老区振兴发展

该负责人介绍，2013年，中央国家机关及有关单位启动实施了对口支援赣南等原中央苏区工作。八年来，93个单位共选派四批挂职干部赴赣南等原中央苏区挂职，出台对口支援工作计划或方案200多个，推动赣南等原中央苏区如期打赢脱贫攻坚战，加快实现振兴发展。与此同时，对口支援工作加强了中央单位与地方的交流，促进挂职干部政治素质和业务能力得到锻炼，充分彰显了中国特色社会主义制度的优越性。

该负责人表示，为贯彻落实《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》有关要求，扎实推进新时代中央国家机关及有关单位对口支援赣南等原中央苏区工作，国务院办公厅印发《方案》，这是新时代支持革命老区振兴发展的“1+N+X”政策体系的重要组成，也是新时代支持革命老区振兴发展的重大举措。

完善工作机制 科学编制对口支援实施方案

据介绍，《方案》要求贯彻落实三点要求。

一是要完善工作机制。发改委、中央组织部要加强统筹协调，会同各对口支援单位和受援地明确工作总体目标和重点任务，扎实推进落实对口支援各项工作任务。各对口支援单位要加强与受援地沟通协商，健全领导有力、联系紧密、运转高效的工作推进机制。江西、福建等有关省（区、市）和受援地要落实主体责任，明确任务分工，加强沟通衔接，参照本方案推进省级部门和企事业单位对口支援革命老区，确保对口支援工作取得实效。

二是要落实重点任务。各对口支援单位要结合自身职能和优势，充分考虑受援地比较优势和发展需要，以干部挂职、人才培训、营商环境营造、产业和创新平台建设等为重点，科学编制并推动落实对口支援实施方案。要把红色资源作为坚定理想信念、加强党性修养的生动教材，选派优秀干部到赣南等原中央苏区和其他革命老区挂职锻炼。要聚焦提升内生发展动力，支持受援地培训一批专业技术人才，推广一批改革创新举措，实施一批有利于推动高质量发展的政策与项目。

三是要加强督促评估。发改委、中央组织部要及时跟踪对口支援工作进展情况，加大督促检查力度，定期组织工作成效评估，并将评估结果纳入地方政府绩效评价考核体系。

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