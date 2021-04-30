银保监会：3月末个体工商户贷款余额达5.4万亿元
2021年04月30日20:00 | 来源：新华网
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新华社北京4月30日电（记者李延霞）记者从银保监会获悉，截至今年3月末，个体工商户贷款余额达5.4万亿元，同比增长29%，高于各项贷款增速16.4个百分点。
银保监会表示，2020年以来，银保监会采取多项针对性举措，包括精准实施个体工商户抗疫纾困政策、着力增强金融服务个体工商户的外部约束与内生动力、加强跨部门协同解决个体工商户融资难点痛点等，实现了个体工商户贷款“量增、面扩、质升、价降”，为个体工商户恢复发展、增强活力提供了坚实的金融后盾。
数据显示，截至今年3月末，个体工商户贷款户数达1834万户，同比增长25%；信用贷款余额8939亿元，同比增长68%；新发放的普惠型个体工商户贷款平均利率约6.2%，较2020年平均水平下降超过0.3个百分点，较2019年下降超过1.3个百分点。
银保监会表示，将延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策，并将政策适用范围扩大覆盖货车司机、出租车司机、网店店主等个体经营者。
银保监会表示，将围绕普惠型小微企业贷款“两增”目标，持续加大个体工商户贷款投放力度，不断拓展贷款覆盖面。强化科技赋能提高服务效率，改进业务审批和风险管理，开发小额信用贷款产品，提高服务长尾客户的效率。丰富普惠型保险产品业务，深化银保合作机制，探索创新符合个体工商户实际的保单融资产品。推动建设完善信用信息和金融服务平台，加强“信用画像”和融资对接服务等。
(责编：杨光宇、赵欣悦)
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