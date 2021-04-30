人民网北京4月30日电 （记者车柯蒙）今日，第十三届“经济社会与税收制度发展”高层研讨会暨第五届“邓子基国际税收论文奖”发布会在湖南长沙举办。本次研讨会由中国国际税收研究会、中国税务杂志社、国家税务总局湖南省税务局和福建省邓子基教育基金会主办。会议围绕“完善制度深化改革 税收赋能‘十四五’”主题开展研讨，为发挥税收职能作用、助力“十四五”落地积极建言献策、提供智力支持。中国国际税收研究会会长张志勇出席并讲话。

中国国际税收研究会副会长、厦门大学闽江学者特聘教授邓力平认为，财政是国家治理的基础和重要支柱，我国财税部门始终注重减税降费政策与其他财政政策的配合协调，在平衡增长和防风险关系的统筹方面作出了积极贡献。进入新发展阶段，把握财政政策有效性和可持续性应放在“十四五”新征程的大局中领悟，不断根据变化的形势和实际财政能力，提质增效、更可持续地采取一系列配套措施确保财政可持续性，充分体现党管财税、财税为党、财税为民、财税为国，促成“十四五”开局之年经济社会的持续健康发展。

“十四五”规划纲要提出，建立现代财税金融体制，把税收摆在助力经济社会发展的突出位置。中南财经政法大学校长杨灿明认为，建立现代财税金融体制，应实现货币政策、财税政策的统筹协调。税制改革应立足扩大内需，优化收入分配关系等重点问题，助力创新驱动、助力实体经济发展、助力小微企业成长、助力乡村振兴、助力经济安全和助力公平分配，服务构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

中国社会科学院财经战略研究院副院长杨志勇认为，完善现代税收制度，有许多值得讨论和研究的课题，尤其是数字经济时代的税制建设和完善。中办、国办印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》提出，加快推进智慧税务建设，最重要的就是充分发挥科技的力量，用好各类税收数据，从技术层面提升税收征管水平，同时注重科技与人文的结合，以服务纳税人缴费人为中心，践行以人民为中心的治税理念，促进智慧税务的最终建成。

《意见》要求，强化国际税收合作，为高质量引进来和高水平走出去提供支撑。对此，国务院发展研究中心研究员胡江云深入分析多边体系规则、区域双边协定，以及优化开放布局贸易领域中的税收助力措施后认为，税收对于构建更高水平开放型经济新体制具有积极推动作用，同时需要进一步扩大和完善税收协定网络、加强国际税收合作。

中国国际税收研究会会长张志勇表示，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推进高质量发展，是我国“十四五”时期乃至今后更长一个时期的重点任务。深入落实贯彻《意见》是“十四五”时期税收改革发展的重要制度安排。当前，税务总局党委带领全国各级税务机关认真贯彻落实“十四五”规划和《意见》要求，并取得积极进展。各位专家从不同角度对于发挥税收在国家治理中的基础性支柱性保障性作用展开研讨、进行建言，既有理论高度、宏观视野，又有实践深度、对策建议，对于助力“十四五”规划和《意见》落地具有积极意义。

张志勇强调，扎实推进共同富裕是服务我国经济社会发展，“十四五”规划和2035年远景目标的重要内容，税收在推进共同富裕方面能够起到积极作用，一是通过减税降费，激发市场主体活力，加快科技创新，扶持小微企业，促进经济高质量发展，把“蛋糕”做大。二是通过优化税收制度，健全直接税体系，进一步完善收入分配结构，切好“蛋糕”。三是通过聚焦第三次分配，制定出台税收优惠政策，支持社会公益事业发展壮大。

会议对第五届“邓子基国际税收论文奖”获奖者进行表彰，中国国际税收研究会副会长兼秘书长、中国税务报社社长付树林，国家税务总局湖南省税务局党委书记、局长刘明权参加会议并致辞。百余名学术界专家、企业界人士、税务干部代表参加会议。

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