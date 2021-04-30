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市场监管总局曝光含“瘦肉精”牛肉等典型违法案例

2021年04月30日21:11 | 来源：新华网
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新华社北京4月30日电（记者赵文君）市场监管总局30日公布民生领域案件查办“铁拳”行动第一批典型案例，含“瘦肉精”牛肉、非法添加西布曲明等食品安全违法案件“上榜”。

江西省樟树市市场监管局查处樟树市鹏泰百货有限公司经营含“瘦肉精”的牛肉案。樟树市市场监管局对当事人经营的牛肉进行监督抽检，检验结果显示该牛肉克伦特罗项目不合格。今年3月15日，江西省樟树市市场监管局淦阳分局对当事人依法作出没收违法所得55.04元、罚款10万元的行政处罚。

我国全面禁止食用动物养殖过程中使用“瘦肉精”。克伦特罗是最常见的“瘦肉精”之一，食用“瘦肉精”残留较高的动物性食品可引起急性中毒，典型症状为肌肉震颤和心跳加速，停止食用后即可缓解，无后遗症。

广东省广州市花都区市场监管局查处毕沛灯涉嫌构成生产销售有毒、有害食品罪案件。当事人未取得营业执照、食品生产许可证，擅自从事赛维娜胶囊生产加工活动，产品经检验检出西布曲明成分；无法提供进货渠道，未履行进货查验义务，通过线上线下渠道进行销售。当事人的行为违反了食品安全法有关规定，涉嫌构成生产销售有毒、有害食品罪。

西布曲明通过抑制中枢神经，起到降低食欲的作用，会增加患心脑血管疾病风险，因此多个国家和地区逐步停止使用。目前，我国明令禁止西布曲明的生产、销售和使用，属于重点打击的违法添加物之一，常见于声称“减肥、瘦身、排毒”的代用茶、压片糖果、固体饮料等产品。如消费者食用这类产品后出现食欲减退、失眠、口渴、便秘等症状，应高度警惕并通过12315热线投诉举报。

据介绍，今年以来，各级市场监管部门聚焦民生领域群众反映强烈、社会舆论关注的突出问题，重拳出击，严厉打击生产经营有毒有害食品、农兽药残留超标食品和“山寨”酒水饮料行为，依法严查劣质钢筋、线缆、儿童玩具和翻新“黑气瓶”，大力整治“神医”“神药”等虚假医疗广告和中介机构“乱收费”现象，查办了一批与群众紧密相关、性质恶劣的违法案件。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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