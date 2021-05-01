国家（杭州）短视频基地揭牌开工
2021年05月01日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报杭州4月30日电 （记者江南）4月30日，国家（杭州）短视频基地揭牌暨开工仪式在杭州举行。中央广播电视总台浙江总站同日揭牌成立。
国家（杭州）短视频基地项目是经中宣部批准，中央广播电视总台与浙江省政府深化战略合作的重点内容，由中国国际电视总公司与杭州市政府共同合作建设。基地将以国家级平台建设为目标，以大型活动和项目为突破，全力打造“全国短视频公共服务平台”“交互式数字影像体验平台”“新技术新业态研发应用平台”“动漫短视频全产业链生态平台”“产业园区运营支撑服务平台”等五大平台。
《 人民日报 》（ 2021年05月01日 04 版）
(责编：郝江震、白宇)
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