本报杭州4月30日电 （记者江南）4月30日，国家（杭州）短视频基地揭牌暨开工仪式在杭州举行。中央广播电视总台浙江总站同日揭牌成立。

国家（杭州）短视频基地项目是经中宣部批准，中央广播电视总台与浙江省政府深化战略合作的重点内容，由中国国际电视总公司与杭州市政府共同合作建设。基地将以国家级平台建设为目标，以大型活动和项目为突破，全力打造“全国短视频公共服务平台”“交互式数字影像体验平台”“新技术新业态研发应用平台”“动漫短视频全产业链生态平台”“产业园区运营支撑服务平台”等五大平台。

《 人民日报 》（ 2021年05月01日 04 版）

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