本报记者 汪文正

四月三十日，工人在山东省青州市一家汽车制造企业的冲焊车间内进行焊接生产作业。

王继林摄（人民视觉）

日前，在江苏省太仓市新大洲本田摩托有限公司，生产技术人员在组装销往海外市场的摩托车。

计海新摄（人民视觉）

4月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的数据显示，4月份中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.1%、54.9%和53.8%，仍均保持在扩张区间，中国经济运行持续稳定恢复。

制造业保持平稳增长

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，4月份，制造业采购经理指数在上月明显回升的基础上继续扩张，力度有所减弱，仍高于2019年和2020年同期水平，制造业保持平稳增长。具体呈现以下特点：

产需两端扩张有所放缓。生产指数和新订单指数分别为52.2%和52.0%，低于上月1.7和1.6个百分点，表明产需继续增长，但增速低于上月。

进出口指数保持在扩张区间。新出口订单指数和进口指数分别为50.4%和50.6%，低于上月0.8和0.5个百分点，连续两个月位于扩张区间，反映出制造业外贸业务继续增长。

价格指数高位运行。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为66.9%和57.3%，均低于上月2.5个百分点，仍为近年较高水平。

小型企业景气度有所回升。本月不同规模企业PMI均保持在景气区间。小型企业PMI为50.8%，高于上月0.4个百分点，其中生产指数和新订单指数均连续两个月回升，表明近期小型企业生产经营状况有所改善。

企业信心总体稳定。生产经营活动预期指数为58.3%，低于上月0.2个百分点，但继续位于较高景气区间，且明显高于近两年同期水平，企业生产经营预期总体向好。

北京大学经济学院教授苏剑在接受本报记者采访时指出，4月份制造业PMI等指标仍处于扩张区间，高于2019年和2020年同期水平，这表明中国企业生产经营活动平稳向好，经济处于持续修复之中。

企业面临影响短期、可控

目前，制造业企业生产经营仍面临一些问题。赵庆河介绍，有调查企业反映，芯片短缺、国际物流不畅、集装箱紧缺、运价上涨等问题依然严峻。高技术制造业供应商配送时间指数连续3个月低于44.0%，企业原材料采购周期持续延长，正常生产活动受到一定影响。

看构成制造业PMI的各项分类指数，生产指数、新订单指数、从业人员指数和供应商配送时间指数不同程度回落，表明制造业生产扩张力度有所减弱，市场需求扩张有所放缓，制造业企业用工景气度有所回落，原材料供应商交货时间延长。

上述问题受哪些因素影响？苏剑分析，4月份，清明假期造成工作日减少，企业开工时间缩短；全球疫情防控形势仍较严峻，部分国家出现疫情反弹，导致国际物流不畅；全球大宗商品价格较快上涨，对企业原材料供应构成一定压力。

苏剑指出，当前企业生产经营面临的影响多数是短期的、可控的。“企业生产经营受到的最大影响来自大宗商品价格上涨和全球通胀预期升温；其次是国际形势、行业产能恢复等多方面原因导致的芯片短缺；集装箱短缺等带来的影响则是短期的。随着全球疫情防控取得成效、世界经济重新驶入正轨，企业生产经营短期承压现象将有所改善。”苏剑说。

市场活跃度将继续提高

4月份，综合PMI产出指数为53.8%，低于上月1.5个百分点。赵庆河分析，这表明中国企业生产经营活动总体进中有缓。

非制造业商务活动指数稳中有缓。4月份，非制造业商务活动指数为54.9%，低于上月1.4个百分点，非制造业仍保持较快扩张，但步伐有所放缓。

“受清明假期和疫情防控形势继续向好等因素带动，近期服务业消费市场进一步回暖。”赵庆河指出，在调查的21个行业中，有19个行业商务活动指数位于景气区间；同时，住宿、餐饮等行业商务活动指数均至少高于上月1.8个百分点，表明居民消费意愿明显增强，市场活跃度有所上升。

苏剑分析，中国制造业、服务业近期景气程度仍处于较高水平。“从季节因素来看，在经历了3月份开工季的全面复工之后，4月采购经理指数通常会小幅回落，随着部分前期受疫情影响较大的服务行业恢复速度加快，市场活跃度将继续提高。”

苏剑指出，市场主体是经济发展内生动力的源泉，只有让市场主体活力迸发，才能有效增加供给，促进消费升级，不断释放内需潜力。针对部分原材料行业价格指数持续高位运行、成本压力持续向下游传导等问题，苏剑认为，目前的纾困目标要着眼于上游企业，通过减税降费等一系列政策工具帮助原材料部门扩大生产规模。

“下一步，应深入推进重点领域改革，继续实施减税降费等政策，并从制度层面激发市场主体活力，纵深推进‘放管服’改革，加快营造市场化、法治化、国际化营商环境。在产业链方面，需聚焦核心能力，瞄准全球产业链发展趋势和科技创新动态，推动产业链、供应链、创新链联动发展，加快发展现代产业体系，促进中国经济持续稳定恢复。”苏剑说。

(责编：郝江震、白宇)