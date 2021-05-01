本报北京4月30日电 （记者邱海峰）国家统计局30日发布的数据显示，一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入25498亿元，同比增长40.4%，比2019年一季度增长20.9%，两年平均增长10.0%，高于2019年一季度增速1.7个百分点，文化及相关产业发展基本恢复到疫情前水平。

国家统计局社科文司高级统计师张鹏表示，随着统筹疫情防控和经济社会发展成果巩固拓展，一季度我国文化及相关产业持续稳定恢复，文化市场回暖迹象明显，文化新业态发展保持强劲势头。

文化各行业恢复势头良好。文化及相关产业9个行业营业收入全部实现正增长。其中，创意设计服务、文化消费终端生产、文化传播渠道同比增速高于全国平均水平，分别增长45.0%、46.2%和50.0%，两年平均分别增长18.9%、11.4%和1.3%；受去年疫情影响最严重的文化娱乐休闲服务，一季度实现强势反弹，同比增长101.8%，但两年平均仍下降9.2%；其他行业均呈现较快增长。

文化新业态引领作用明显。从文化及相关产业细分行业看，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入8461亿元，同比增长39.8%，比2019年一季度增长61.5%，两年平均增长27.1%，高于全国平均水平17.1个百分点。其中，多媒体游戏动漫和数字出版软件开发、互联网广告服务、娱乐用智能无人飞行器制造、可穿戴智能文化设备制造等4个行业营业收入两年平均增速均超过30%。

文化企业集聚效应提升。从区域看，东部地区实现营业收入19690亿元，同比增长41.1%，两年平均增长10.2%；占全国的比重为77.2%，同比提高0.4个百分点。从城市群看，15个副省级城市实现营业收入8479亿元，同比增长44.5%，两年平均增长12.1%；占全国的比重为33.3%，同比提高1.0个百分点。

“下阶段，随着我国经济社会发展持续稳定恢复，文化供给规模持续扩大，文化消费需求进一步释放，文化及相关产业恢复有望稳中加固，稳中向好。”张鹏说。

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