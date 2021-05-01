本报北京4月30日电 （记者王俊岭）日前，中国出口信用保险公司（简称中国信保）第二届小微客户服务节在京开幕。开幕式上，北京大学政府管理学院、人民日报媒体技术股份有限公司联合课题组发布了《政策性出口信用保险普惠金融履职研究报告》。

报告显示，2020年出口信用保险直接或间接促进的小微外贸企业相关出口额超过1500亿美元；2017—2020年间，平均每年间接促进小微企业就业人数约为280万人，对稳就业、稳外贸、保市场主体发挥了重要作用。报告还显示，中国信保2020年支持超过11万家小微外贸企业出口超过988亿美元，重点扶持了1000余家具有优秀成长潜质的小微外贸企业，服务覆盖率超过30%。

中国信保董事长宋曙光表示，2021年，中国信保将加快推动客户服务数字化变革，力争面向小微企业客户的线上签单率达到90%以上，90%以上的小微企业客户能够通过移动端在线使用中国信保提供的信用风险综合管理服务。

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