国家职业分类大典修订启动
2021年05月01日05:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京4月30日电 （记者李婕）日前，国家职业分类大典修订工作启动会在北京召开，宣布正式启动对2015年版《中华人民共和国职业分类大典》（以下简称《大典》）的修订工作。
会议提出，此次《大典》修订坚持统一性和灵活性相结合。在保持职业分类原则、原大类结构基本不变的基础上，对中类、小类、细类（职业）等进行适当调整，力求做到与时俱进，全面、准确、科学、客观地反映现阶段社会职业的发展变化。
“‘十三五’以来，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶，新经济增长点不断涌现，劳动者就业观念发生转变，职业变迁出现加速趋势，2015年版《大典》已无法准确客观地反映当前职业领域情况。”人社部有关负责人表示，为此，启动修订2015年版《大典》，实施职业分类动态调整。
据悉，1999年5月，中国第一部《大典》颁布，标志着适应中国国情的国家职业分类体系基本建立。随着经济社会发展、科学技术进步和产业结构调整， 2015年7月完成修订并颁布了2015年版《大典》。
(责编：郝江震、白宇)
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