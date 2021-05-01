本报北京4月30日电 （记者邱海峰）记者从国家外汇管理局29日召开的企业汇率风险管理工作电视会议获悉，当前，国内外汇市场稳步发展，外汇衍生品市场已涵盖远期、掉期、期权等国际市场主要产品，金融机构服务能力日益增强，交易机制不断完善，可以有效支持企业汇率风险管理。

当天召开的电视会议，部署提升企业汇率风险管理水平相关工作。会议指出，近年来人民币汇率有升有贬、双向波动，弹性不断增强，对各类市场主体汇率风险管理提出更高要求。

会议强调，各级外汇局、各银行要将更好服务企业汇率风险管理、提升企业汇率风险管理水平作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，通过加大外汇政策有效供给、深入开展企业汇率避险宣传、扎实做好重点企业和小微企业辅导、加强银行基层外汇展业能力建设、提升市场监管和服务水平等措施，支持企业更好适应人民币汇率双向波动。

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