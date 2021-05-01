在“首店经济”上持续发力的深圳，又将收获一枚硕果。日前，京东旗下美食生鲜超市七鲜宣布将在4月30日进驻深圳。作为七鲜深圳首店的福田万科里·瑧店落地深圳福田，将为深圳市“首店经济”再添一抹亮色。

众所周知，随着消费对于经济增长的重要性日益突出，近几年，不少城市都越来越重视发展“首店经济”。深圳同样不例外，此前超级文和友入驻深圳的火爆场景，更是将这种“首店”效应引向了高潮。而作为京东旗下品牌的七鲜超市落子深圳，则为深圳增添了新的零售服务引擎，让“首店经济”的开拓更加多元化。

目前，七鲜超市已先后在北京、天津、廊坊、广州、惠州、佛山、西安、成都、武汉等全国多个重点城市布局。大湾区作为全国最重要、最具活力消费区之一，自然是任何零售服务企业的“必争之地”。在成功“登陆”广州、佛山后，七鲜进入深圳，在大湾区再下一城，无疑有力增强了在大湾区的存在感。同时，也将更有力引领大湾区乃至整个华南市场零售业态的“进化”。

公开信息显示，华南市场目前比较多的还是传统的零售业态，线上线下融合的全渠道零售业态并不是特别显著。在这一背景下，七鲜作为创新的全渠道零售业态，不仅在华南市场上大有机会，也将助力满足华南消费者对于优质零售服务的需求。

具体对深圳而言，七鲜的落子更是堪称“强强联合，共同成长”。七鲜超市依靠京东强大的供应链体系，将线上线下全渠道有机整合，已经成为新的零售服务的行业引导者。如此两大“强者”之间的合作，必将产生值得期待的化学反应——首店经济发达的深圳需要七鲜的锦上添花，而冉冉上升的七鲜超市需要在深圳的优质消费环境中得到进一步的检验，并借此扩大自己的市场空间。

事实上，七鲜超市的服务模式和定位可以说与整个深圳对于零售服务业的需求精准匹配。深圳作为一线城市，生活节奏快，品质要求高，而七鲜基于“门店周边三公里最快半小时送达”模式，加之特有的“6S品质管理体系”和放心购服务，能满足深圳这种快节奏城市居民“即需即买”和“品质健康”的消费需求。一个细节值得注意，深圳作为全国人口最年轻的城市，下午茶早已成为深圳年轻人日常不可或缺的一部分。而七鲜超市深圳首店，特别开设了烘焙专门店“七鲜Bakery”，可以为年轻消费者“量身定制”精美的下午茶。

(责编：王仁宏、初梓瑞)