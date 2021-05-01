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中央网信办通报搜狗输入法、高德地图等33款App违法违规收集使用个人信息情况

2021年05月01日10:02 | 来源：人民网
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人民网北京5月1日电 （赵超）据“网信中国”微信公众号消息，近期，针对人民群众反映强烈的App非法获取、超范围收集、过度索权等侵害个人信息的现象，国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律和有关规定，组织对输入法、地图导航等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行了检测。有关情况通报如下：

一、输入法类App情况

二、地图导航类App情况

三、即时通信类App情况

此次通报名单中几乎囊括目前市面主流常用的第三方输入法和地图类APP。据《2020中国第三方输入法行业洞察》显示，搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法三款APP在第三方输入法市场占有率超过90%。

调查机构易观公布的数据则显示，在中国手机地图应用市场上，百度地图的渗透率为71.3%，活跃用户量以5.59亿的成绩位居榜首；高德地图以5.57亿活跃用户数排名第二，其行业渗透率为67.2%；而腾讯地图位居行业第三，用户规模同比增长50.2%。

从5月1日起，工信部、公安部、国家市场监管总局联合发布的《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》正式施行，APP运营商收集用户信息将受到明确限制。任何组织和个人发现违反行为本规定行为的，可以向相关部门举报。相关部门收到举报后，应当依法予以处理。

据了解，此次被通报的33款APP主要涉及违反必要原则收集与其提供的服务无关的个人信息、未按法律规定删除或更正个人信息功能、未公开收集使用原则等问题。

中央网信办要求，针对检测发现的问题，相关App运营者应当于本通报发布之日起10个工作日内完成整改，并将整改情况报中央网信办网络数据管理局，逾期未完成整改的中央网信办将依法予以处置。

(责编：王仁宏、章斐然)

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