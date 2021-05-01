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“发现最美铁路”：343条铁路线、807个站名背后的“列车情”

2021年05月01日11:41 | 来源：人民网
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人民网北京5月1日电 （黄盛）画出343条全国铁路线路、标出807个站名，需要多长时间？

靳艳清，是中国铁路北京局集团有限公司石家庄客运段列车长。90分钟内，她就能够准确画出全国铁路线路和站点的示意图。在近日由太原南开往北京西的G630次列车上，靳艳清拿起笔和三角尺，在白纸上一边介绍着，一边动手画着。

靳艳清开始绘制全国铁路示意图。 人民网 黄盛摄

“从2011年进入铁路工作，成为一名列车乘务员开始，我在日常工作中发现，如果能够熟练掌握全国所有的铁路路线，就能更好、更快地应对旅客的问题。”今年29岁的靳艳清在接受人民网采访时表示，曾有一位老大爷从北京坐火车去安徽阜阳，但这位老大爷不小心上错了车。

“老大爷找到我求助时，列车已经开到山东德州.这可把老大爷急坏了。”靳艳清说，她当时就现场画了一个线路示意图，并告知老人应该如何返回正确线路。

正是这个简单的局部示意图，帮助老大爷稳住了心绪。也正通过这件事，靳艳清决定要把全国的铁路线路图和站点画出来，方便为旅客服务。

靳艳清（左）讲述自己绘制的铁路示意图。受访者供图

一开始，面对密密麻麻的线路，靳艳清不知从何画起，师父便给她支招，先从主要干线开始画，画出“四纵四横”后，再一步步往里补充。慢慢地，靳艳清画一张全国铁路示意图的时间从一个星期缩短到90分钟。

但伴随着我国铁路事业的高速发展，靳艳清工作的这11年间，铁路线路和站点逐年增多，她画的示意图也就越来越复杂。

“为了记住站名，在画示意图的同时，我也研究家里的全国地图，通过研究车站附近的地形地貌、名胜古迹、风土人情的方式，对一些名字拗口的站名进行记忆。这样一来，我不仅记住了站名，还增长了知识。”靳艳清笑着说，343条线路、807个站名就是这样一点点记住的。

“虽然记忆这些线路、站点并不容易，但只要能帮到旅客我就很开心。”靳艳清希望，铁路线路和站点可以伴随着我国铁路事业的发展继续增多，让全国更多地区和大众可以享受到铁路带来的便利。

(责编：初梓瑞、章斐然)

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