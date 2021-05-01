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江北新区：绿色是发展的第一底色 环境提升让群众更有获得感

人民网记者 孙博洋
2021年05月01日13:42 | 来源：人民网
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“绿色是江北新区高质量发展的第一底色，长江大保护的成效决定了新区高质量发展的成色。”南京市委常委、江北新区党工委专职副书记罗群在接受人民网记者采访时说。坚持绿色发展也成为江北新区发展的主线之一。

据了解，南京江北新区成立五年多来，地区生产总值、一般公共预算收入、全社会规定投资等主要指标实现翻番。GDP突破3000亿元，同比增9.7%，经济总量占南京市比重超过20%。在经济高速发展的同时，江北新区从未忘记“青山绿水就是金山银山”的绿色发展理念，在生态保护与治理方面成效斐然。

图为江北新区长江岸线规划图。江北新区提供

据了解，江北新区范围内有94公里长江岸线、42公里的滁河风光带，生态基底良好。新区成立以来，通过开展长江生态问题专项整治、入江水环境治理、长江岸线复绿工程等行动，切实推进长江大保护。沿江1公里范围内生产岸线已经全部退出，生活岸线加速复绿。

据介绍，江北新区近年来清退占用岸线3.6公里，覆绿面积21万平方米，修复滨江岸线近2000亩，整治河道78条，基本消除劣V类黑臭水体；PM2.5从55微克/立方米下降至29微克/立方米；空气优良率从68%提升至85.5%，均位居南京市前列。

图为江北新区长江岸边。人民网记者 孙博洋摄

记者在采访中了解到，不久前，江北新区18公里滨江风光带全线贯通，“最美滨江岸线”“最美观江平台”“最美廊道”交相辉映，串起老山与长江的青龙绿带一期已经开放、二期主体完工，绿水湾湿地公园、新化湿地公园、浅山休闲公园正加速建设，桃湖公园已建成开放。江北新区群众休闲健身的场所进一步增加，群众的获得感、满意度进一步提升。

图为江北新区常见岸边的绿廊和健康步道。江北新区提供

罗群告诉记者，“十四五”期间，江北新区将继续把长江大保护放在突出位置，以保持长江生态原真完整为重点，全面优化沿江生产空间、生活空间、生态空间布局，继续高标准打造“生态岸线为基底、生活岸线为骨干、生产岸线为点缀”的最美滨江岸线。“同时，严格实施岸线利用阶段性开发限制，实施滨江岸线复绿增绿工程，高标准建成生态、智慧、文化、景观融合的滨江城市客厅，打造‘临江、忆江、见江’和彰显新区滨江城市特色的景观廊道。确保让新区自然生态、山水相融的美丽城市特质充分展现，加快成为长江经济带绿色发展的示范样板，建成‘美丽中国’的扬子江展厅。”他说。

(责编：王仁宏、章斐然)

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