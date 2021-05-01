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金融行业的劳动模范：把每一件平凡的事情做好

 人民网 乔雪峰
2021年05月01日13:55 | 来源：人民网
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“民生在勤，勤则不匮。”中华民族是勤于劳动、善于创造的民族。正是因为劳动创造，中华民族拥有了辉煌的历史和今天的成就。

“五一”国际劳动节，是全世界劳动人民共同的节日。每年的“五一”国际劳动节，一些在各行各业平凡岗位上作出不平凡的业绩的劳动者，都会被授予标兵、劳模称号。

他们以劳动赢得尊重，他们用劳动创造业绩，他们为社会的发展、人民的幸福做出重要贡献，铸就“爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神。

“我的工作初心就是想为乡亲们做点实事。”

“我来自基层，是金融系统中微小的一份子，荣誉属于和我并肩作战的领导及团队伙伴们，还有支持我工作的家人和朋友。”2019年被授予“全国五一巾帼标兵”荣誉称号的雷荣香谦虚地说。

在浦发银行丽水分行零售业务部工作的雷荣香，参加工作20年来，紧紧扎根银行服务一线，在各个岗位上恪尽职守，开拓进取，兢兢业业，奋发争先，真心服务群众。

雷荣香与团队就“农金改”问题进行讨论。 受访者供图

“农村金融一直是金融体系中较为薄弱的环节，对我国金融体系的整体构建和完善起着较大的制约作用。”长期的工作实践，让雷荣香对农村金融改革的迫切性和重要性有着深刻的认识，但她也知道，探索农金改，必须找到最符合农民利益需求的切入点。

为此，雷荣香经常带领团队人员深入村里调研，和村干部了解村里的生产经营情况，逐户上门了解村民的收入来源、生产情况及村民需求。2015年创建了浦发在丽水首个“金融服务创新示范村”。

在领导和团队伙伴的支持下，雷荣香牵头起草了个人农房抵押贷款管理办法，将专业知识与实践调研相结合。“我是学金融专业的，现在又在银行工作，我的工作初心就是想用自己所学专长和单位的金融服务优势，为乡亲们做点实事，为农金改贡献微薄的力量。”雷荣香说。

“有责任心、脚踏实地的做好每一件事。”这是雷荣香对自己这么多年来的一个评价。可以看出，能够得到这个荣誉称号是对她工作的高度肯定，但背后却也是以她为代表的浦发人立足新时代、担当新使命、彰显新作为的真实写照。

“不忘初心、坚守岗位，把每一件平凡的事情做好。”

在浦发银行天津分行直营中心资深客户经理鞠景屹看来，劳模就是把每一件平凡的事情做好，把每一件简单的事情做到极致。“我是全国千千万万个金融工作者中平凡的一员，在我身边也有许许多多无怨无悔从事金融服务的人，他们都坚守在自己的岗位上日复一日、年复一年的书写着不平凡的故事。”

鞠景屹与同事沟通业务。受访者供图

鞠景屹是2020年天津市的劳动模范，入行5年来，始终冲锋在业务营销第一线。他勇于创新，狠抓业务契机实现银行和客户双赢，他利用一些上海自贸的优势产品，与客户形成联动，为客户提供了一个整体的自贸区服务。2016年成功落地天津自贸区首笔NRA人民币贷款业务；2018年，鞠景屹操作首笔NRA美元贷款落地；2020年，在分行负债提升、资产投放中表现突出，成绩优异。

鞠景屹坚信，只要有一份不忘初心的坚守、履职尽责的担当、踏实肯干的信念、无私奉献的情怀，撸起袖子加油干，就一定能在平凡的岗位上干出不平凡的业绩。

“荣誉意味着责任，责任需要付出和坚守。”

“心存敬畏，行有所止。”浦发银行贵阳分行的张辉，2009年贵阳分行成立时加入浦发银行，主要从事授信业务的审查审批工作。“对于我们授信从业人员底线思维尤为重要，底线就要求我们要有敬畏之心，敬畏风险、敬畏制度、敬畏授权，敬畏规律。”

他十年如一日，坚守工作岗位，不忘初心，热爱工作、热爱生活，张辉告诉记者，要坚守风险把控的底线，坚守“前瞻精准，慎行知止”的风险文化，用严谨负责的态度审视每一笔贷款，在符合国家产业政策和总行信贷投向的前提下，确保精准投放。

张辉到一线建设工地进行调研。受访者供图

近5年来，张辉共累计完成900余笔公司评级和授信的审查审批工作，企业所获贷款资金全部投入贵州省基础建设项目，为贵州省脱贫攻坚注入了不可忽视的金融力量。

张辉的坚守终于得到了回报，他的工作态度得到了认可。2020年他被评为贵州省劳动模范。“这是组织对我个人的认可也是对我岗位价值的认同，荣誉意味着责任，责任需要付出和坚守。” 张辉感慨道，双手创造幸福，幸福来源于劳动，劳动是实现我人生价值和理想的途径。但个人幸福离不开集体强大，唯有靠每一个人辛勤劳动，拼搏奋斗。

“只有热爱，才能无怨无悔。”

机会只会眷顾有准备的人，同样也体现在王真身上。她是2020年河南省五一劳动奖章获得者，现任浦发银行许昌分行外汇综合柜员。入行以来，始终秉承敬业专业、勤勉尽责的工作态度，开拓创新、勇于钻研的学习精神。

与客户积极沟通是王真每天的工作之一。受访者供图

去年疫情严重的时候，最艰难的莫过于进出口企业。在许昌，仅外贸企业就有300多家，很多外贸企业在国内购买原材料的资金，都来源于收汇回款，及时入账结汇都变得非常重要。“很多企业等着外汇汇款救命，我能做的就是跟时间赛跑，为进出口企业提供外汇金融服务保障。”王真表示，只有稳定住外贸服务，才能实现国内国际双循环。

“只有热爱，才能无怨无悔。一直以来我都走在提升自我专业素质的路上，从未停下脚步。”王真告诉记者，你永远不知道未来会发生什么，但是你能做的就是努力变成更好的自己。 正是因为对这份专业的热爱，对这份工作的坚守，让她先后获得两个五一劳动奖章。

“经过这些年的历练，让我明白工作不单单只是一份简单的工作，还同样担负着一种历史使命，切实的去服务实体经济的稳步发展。”王真由衷的说道，我为自身的专业而骄傲，更为能一展所长，为企业解决燃眉之急而自豪。

“爱这份工作，首先要爱队伍里的人。”

只有对工作的热爱，才能在工作岗位上干出不平凡的事业。2020年新疆维吾尔自治区劳动模范、浦发银行乌鲁木齐分行运营管理部负责人李杨静，进入浦发12年以来，从柜员到会计主办再到运营主管，一步一个脚印，通过一点一滴的成长和积累，严于律己，带领支行运营团队小伙伴一路提升，不断完善。

浦发银行乌鲁木齐分行运营管理部负责人李杨静。受访者供图

当李杨静所在的运营条线，队伍整体水平有所提高时、员工学到知识点得到成长时、工作被分行认可时，她都是由衷的开心。她告诉记者，爱这份工作，首先要爱队伍里的人。

用李杨静的话说，运营是银行业务的大动脉，他们就像战斗队伍中的工兵，逢山开路遇水架桥，为前锋部队做好支撑和服务。“我对劳模的理解，是一种积极向上力量的体现，是奋斗者形象浓缩，是甘于奉献的典范，是身边人心中的榜样和标杆。”

(责编：王仁宏、章斐然)

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