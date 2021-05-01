人民网北京5月1日电 （记者车柯蒙）为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，推进落细落实减税降费政策，持续优化小微企业税费服务，近日，国家税务总局与全国工商联联合印发通知，共同开展2021年助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，推出“惠苗政策进万家”“助苗服务优体验”“护苗成长促发展”等3大类主题活动12项行动措施，切实为纳税人缴费人办实事。

发挥税务部门与工商联合力帮助“小微之苗”纾困发展

作为2021年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”的重要内容之一，“春雨润苗”专项行动重点从三个方面开展。

一是坚决落实党中央、国务院决策部署。税务部门和工商联组织积极响应党中央、国务院关于支持中小企业发展相关决策部署，认真开展“我为群众办实事”实践活动，及时推进中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》落地落细，通过“春雨润苗”行动深化“放管服”改革、优化税收营商环境、支持民营经济发展、服务“六稳”“六保”大局。

二是重点聚焦小微企业服务对象。“春雨润苗”行动基于纳税人缴费人满意度调查、需求调查和小微企业直联直报和快速响应机制等渠道收集的小微企业重点诉求，聚焦小微企业这一对象，通过各项“惠苗”“助苗”“护苗”措施，积极为小微企业纾困解难、助力发展，滋润“小微之苗”，促其健康成长。

三是充分发挥税务系统和工商联组织的合力效应。“春雨润苗”行动是税务部门和工商联组织联合开展便民服务行动的有益创新，是在社会共治大趋势下部门间深度合作的有力实践，更是多维度聚合各部门特长产生合力效应，实现多方共赢的有效之举。

围绕激发市场主体活力“送政策、优体验、助成长”

记者了解到，“春雨润苗”行动以推进减税降费、落实和优化对小微企业和个体工商户的减税降费政策为抓手，通过部门间紧密协作发挥合力，为小微企业“送政策、优体验、助成长”，让各项税费支持政策和创新服务举措及时惠及小微企业，帮助市场主体恢复元气、增强活力，做到“春风化雨、春雨润苗，助力小微、携手共赢”。

深入贯彻落实党中央、国务院减税降费决策部署，全面精准实施面向小微企业的税费政策宣传咨询辅导，创新方式方法，帮助小微企业懂政策、得实惠。

积极拓展便利化办税渠道，科学统筹服务资源，简化办税流程，拓展服务场景，着力提升小微企业获得感，帮助小微企业会办理、享红利。

打造“点线面结合、中长期兼顾”的助力小微企业发展模式，加强诉求收集快速响应、重点行业重点帮扶，着力解决融资难题，构建常态联动机制，帮助小微企业稳发展、行长远。

开展三类活动“惠苗固本、助苗强干、护苗成长”

据悉，“春雨润苗”行动从“惠苗固本”“助苗强干”“护苗成长”三个角度出发，围绕小微企业核心诉求，推出3大类主题活动共计12项服务措施。

开展“惠苗政策进万家”活动，通过4项措施实现“四精提四度”。通过精诚合作共治、精制宣传产品、精准分类推送、精心开展辅导，提升社会协同度、政策关注度、内容知晓度、办理熟练度。比如，在“精诚合作共治”方面，通过税务部门与工商联建立定期沟通机制、借助税收志愿者开展宣传辅导公益活动、组建专家顾问团队等,营造更有利于小微企业成长的政策环境和服务氛围；在“精准分类推送”方面，根据小微企业经营管理特点，创新政策解读方式，分门别类精准推送税收政策，推出“新办小微企业大礼包”等；在“精心开展辅导”方面，开展“滴灌式”政策辅导，拓展渠道在线互动，建立新办小微企业助办工作机制，帮助企业“少跑马路，多走网路”等。

开展“助苗服务优体验”活动，通过4项措施推进“四优四体验”。通过优化办税缴费服务、领票开票服务、场所设置服务、减税账单服务，请纳税人体验“全程网上办”“专票便捷开”“便民微税厅”“红利一单清”。比如，在“优化办税缴费服务”方面，除特殊复杂事项外基本实现小微企业办税缴费事项网上办理，有条件的地区可推行掌上办理；在“优化领票开票服务”方面，推广电子发票网上申领、纸质发票邮寄送达，有条件的地区可提供首次领票包邮服务等；在“优化减税账单服务”方面，对于能够计算减税降费红利的，可结合实际为小微企业提供红利账单推送服务、增加红利账单自主查询功能等。

开展“护苗成长促发展”活动，通过4项措施落实“四聚四持续”。通过聚焦诉求响应、聚焦重点行业、聚焦税银互动、聚焦企业发展，实现持续疏导促遵从、持续施策助成长、持续创新易融资、持续优化增动力。比如，在“聚焦诉求响应”方面，广泛收集小微企业涉税诉求及意见建议，建立企业诉求联动响应机制、涉税异议事项协调机制等；在“聚焦重点行业”方面，认真落实好重点行业最新税费优惠政策和延续政策，为创新型成长型民营企业赋能助力；在“聚焦税银互动”方面，在通过规范有序方式助力小微企业解决融资难题的同时，确保企业数据安全等；在“聚焦企业发展”方面，联合开展政策宣传效果回访、政策落实效果分析，确保政策红利落实到位。

行动要求各级税务机关及工商联加强领导、压实责任，统筹协作、形成合力，强化监督、跟踪问效，确保各项行动举措顺利实施，同时积极总结宣传创新经验，不断提升专项活动质效，助力小微企业行稳致远、发展壮大，为经济高质量发展贡献力量。

(责编：初梓瑞、章斐然)