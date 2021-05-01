人民网北京5月1日电 （孙阳）4月28日至30日，由北京市委网信办、北京市公安局联合举办的第八届“4.29首都网络安全日”系列活动在国家会议中心举办，旨在进一步深化群众网络安全意识、强化企业社会责任、维护网络空间秩序、加快推进首都网络安全建设，助力科技冬奥顺利开展。

“4.29首都网络安全日”系列活动汇聚了众多网络安全及互联网科技企业参加。人民网 孙阳摄

本次活动举办了多场系列论坛，围绕信创技术发展、可信计算、人工智能安全、云安全、新基建与5G安全、移动安全、区块链技术等领域，邀请行业代表和专家学者共同展开深入研讨。同时，在活动现场，多家互联网企业也设置了展台，向民众宣传网络安全知识并展示前沿的网络安全技术及产品。

当前，随着网络环境日益复杂化，无论是线下还是线上问题，都逐步趋向于从线上找解法，而线上解法又越来越多地趋于依靠线上技术来破局。在阿里展区，“AI防疫师”系统引起了现场参观者的驻足和关注。

通过采用热成像测温技术和红外线技术以及可见光多源信息技术，这款系统具备实时精准测人员体温、佩戴口罩识别等功能，能在园区、办公室、商场、地铁站、机场等人群密集的公共场所快速部署。一旦AI防疫师监测到体温高于37.3℃且没戴口罩者，便会在系统发出警报，第一时间通知管理人员。

活动现场，多项“黑科技”集中亮相，引发参与者广泛关注。人民网 孙阳摄

据悉，此次亮相首都网络安全日的AI便民黑科技，都是基于阿里新一代安全架构核心算法成果研发。“安全从建设之初就应该打造像人体一样的免疫力，真正让构建新基建的每一块‘砖’都安全可溯源。”阿里安全首席架构师钱磊在现场表示。

近年来，信创产业发展已成为经济数字化转型、提升产业链发展的关键，信创产业作为新基建的重要根基，是当前国家的重要发展战略，也是数字经济发展的新动能。

同时，随着云计算、大数据、物联网、移动互联网等技术的兴起，企业的业务架构和网络环境随之发生了重大变化，高级持续性威胁攻击、企业商业秘密泄漏事件频发，传统的网络安全架构已无法满足企业的数字化转型需求。在此背景下，“零信任”安全理念的作用和价值得到了进一步的认可和体现。

首都网络安全日活动期间，由中国电子商会自主创新与安全技术委员会主办，中孚信息与生态伙伴协办的网信自主创新技术论坛引发广泛关注。中孚信息副总裁刘海卫在论坛上表示，中孚信息推出了以密码定义网络新边界的零信任网络安全方案，以国产密码算法为基础， 辅助人工智能技术，打造以数据运营中心为载体的数据安全大脑。

“在未来的网络安全领域，应以信创为根，以国产密码为干、以智能化为本，围绕数据资产构建安全内置式自适应体系。”刘海卫认为。

据了解，第八届“4.29首都网络安全日”系列活动之第五届“蓝帽杯”全国大学生网络安全技能大赛冬奥专场也在国家会议中心开赛。来自全国各地30余所高等院校的参赛选手将运用专业技术进行全面比拼，通过以赛促学、以赛代练的模式，探索网络安全专业建设，为教学实战化、培养专业人才探索新途径。

(责编：初梓瑞、章斐然)