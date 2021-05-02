人民网南宁5月2日电 （记者乔雪峰）交通运输部发布数据显示，截至2020年底，我国高速公路总里程达16万公里，国家高速公路网主线基本建成，覆盖约99%的城镇人口20万以上城市及行政中心。

我国高速公路的蓬勃发展，给老百姓带来了交通的便利，自驾游也随着水涨船高，成为老百姓最受欢迎的出行方式之一。

提到高速公路就不得不提高速公路服务区，建设之初，主要是为司机和旅客提供包括住宿、停车、卫生间、餐饮、加油、汽车修理等功能，可以说，服务区在高速公路的发展和运行中起着不可缺少的重要作用。

随着高速公路不断发展，这些普通功能已经远远不能满足老百姓日益增长的生活需求，一些独具地方特色、涵盖更多功能的“网红”服务区日益受到老百姓青睐。

全国首个“那文化”主题服务区

在广西南宁，北部湾的向海之路上，有一个特别的服务区，这里不仅有呆萌的“蛙神”、可爱的“蛇神”、古朴的“大石铲”，还有农耕劳作场景、农具展示专区和壮汉文字翻景墙。

那马服务区里得“那美食”。人民网记者 乔雪峰摄

在这里，人们不仅可以品尝糍粑、五色糯米饭等特色美食，还能体验铜鼓、石磨、水车等互动项目。同时，结合脱贫攻坚工作，那马服务区建设了广西第一个服务区扶贫产品展销厅，逐步将“服务区+扶贫”工作上升到文化层面。这就是全国首个“那文化”主题服务区——那马服务区。

什么是“那文化”？广西是壮族的主要分布区，壮族据“那”而作，依“那”而居，以“那”为本，形成了以稻作文明为内核的“那”文化。那马服务区负责人余玲接受记者采访时表示，“那”文化独特的风土人情、传统习俗以及文化遗产等，一般只在乡村能够领略到。“我们以‘那文化’为主题，在服务区构建‘那文化地标和体验风情园’，演绎别具壮乡特色的稻作文明，正是为了通过服务区平台向社会公众推广‘那文化’。”

据余玲介绍，“那文化”主题服务区（一期）建设从广场景观、内部装饰、到微景观、相关经营业态等均融入“那文化”元素，集文化底蕴、平价购物、扶贫展销、周到服务于一体，让过往司乘人员享受“那文化”熏陶。

在服务区运营之初，余玲就一直在思考怎样才能让更多人了解那马服务区。在多次参观国内网红服务区后，她发现这些服务区都有鲜明主题。相比之下，那马服务区缺少特色和个性。

“怎样打造主题，解决服务区同质化问题，这是当时面临最大难点。”余玲对记者说，首要解决困难是服务区欧式建筑风格如何体现“那文化”，于是余玲就到当地博物馆、民俗街实地考察，在乡村田间地头、特色商铺深挖地域特色文化，把“那文化”元素融入服务区建筑建设。

打造“那文化”主题服务区，只是第一步。那马服务区距离南宁市区仅20公里，“刚需”旅客较少，余玲意识到，只有发展具有服务区特色的“那经营”模式，不断满足司乘人员多样化需求和个性化要求，才能创造出更多经济效益。紧接着，服务区先后引进了肯德基、尝不忘、沙县小吃等13家多种风格餐饮品牌，推动经营多元化品牌化，满足旅客消费需求。

此外，服务区还深挖“那文化”特色美食，引进了五色糯米饭、糍粑、粽子、米粉等产品，让司乘品尝到传统“那美食”风味，不断深化“那文化”内涵。据余玲介绍，2019年，那马服务区实现营收1400万元，位列北投服务区首位。

打造高速公路上遮风挡雨的港湾

“唱支山歌给党听，我把党来比母亲。” 伴随着悠扬的小提琴独奏，一场快闪活动在包茂高速怀化服务区里拉开帷幕。

湖南高速集团员工合唱“唱支山歌给党听”。人民网记者 乔雪峰摄

“在人流如织的服务区用这种特别的形式把大家耳熟能详的红歌演绎得异常有感染力，让我不由自主地追寻歌声回忆历史。”旅客张女士说，希望以后这样的活动多组织开展，让我们广大旅客在感受湖南高速新风貌和享受服务区优质特色服务，同时还能接受红色教育。

“这是湖南高速向党的百年华诞献礼的具体行动。”湖南高速集团怀化分公司党委书记、总经理付学问接受记者采访时表示，希望通过系列这样的行动，让党史学习走深，在“感党恩、听党话、跟党走”的生动实践中，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

怀化服务区位于G65包茂高速，通过结合地域文化特色、重视人文关怀、引入地方农特产品等方式，给旅客呈现一种“小而精、小而美、小而暖”的面貌特色。

付学问表示，在建筑设计上，怀化服务区按照“一区一特色、区区有文化”设计理念，融合了怀化当地的风雨桥形象，采用苗鼓、纸伞、灯笼等民族风情内饰，设有鹤舞和平桥等景观休憩区域，也寓意要成为高速公路上遮风挡雨的港湾。

记者发现，服务区充分利用周边贫困地区特色商品，建立了湖南高速精准扶贫馆，缩短了顾客和贫困农户之间的距离，直采直销，助力消费扶贫。馆内有十八洞村特产黄金茶及保靖黄金茶、芷江鸭等，还展出了我国非物质文化遗产的蜡染工艺。

“到这里就跟到家了一样。”在怀化服务区的“司机之家”，在此休息的货车司机告诉记者，这个地方不仅能喝茶休息，还能洗澡洗衣服，太方便了。比起以往印象中的服务区，现在真的很不一样。“环境好了，购物加油吃饭更方便了，还有这么贴心的服务。”

记者观察发现，服务区设有母婴室、大件运输室等，可供休息、淋浴、K歌，还建设了3D画墙休闲区，这些人性化的服务让过往司乘倍感舒心。

此外，按照低碳环保发展思路，服务区还采用风力太阳能路灯、太阳能热水器、雾化水龙头等设施，新增分类垃圾桶，引入人脸识别排查系统和阿波罗自动驾驶售卖车，将视频监控接入湖南高速集团监控体系，丰富智慧服务区功能。

(责编：王仁宏、章斐然)