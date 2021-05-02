本报记者

“五一”假期，在重大工程现场，在乡村振兴一线，在公共服务领域，广大劳动者坚守节日岗位、默默无私奉献、展现最美风采，不断谱写新时代的劳动者之歌。

加快重大工程建设

4月29日11时23分，长征五号B运载火箭托举着天和核心舱一飞冲天，拉开中国空间站时代大幕；担任此次天和核心舱发射任务的“01”指挥员，就是廖国瑞，为了这一天，廖国瑞和同事们已经连续奋战了89天。“五一”假期，廖国瑞又投入新的工作。

5月1日，北京怀柔科学城，北京城建建设工程有限公司项目经理刘新刚和往常一样早早来到项目现场；国家重大科技基础设施项目——空间环境地基综合监测网已进入室内精装修和外墙施工阶段。作为施工方，刘新刚与140名工人正抢抓工期……

早上6点半，贵州深山，龙伟起床匆匆吃完早餐，和同事们开上工程车，赶往施工现场；为保障汛期水电送出，从4月19日到5月3日，南方电网对全线开展停电检修作业。时间紧，检修规模大，贵州送变电公司投入360名检修队员参加此次任务。

带动群众增收致富

“秧歌队，起！”穿着冲锋衣、腰夹扩音器，黑龙江省双鸭山市饶河县西林子乡小南河村第一书记冷菊贞当起了导演、导游；这是冷菊贞驻村以来在工作中度过的第六个“五一”假期。

福建省晋江市九十九溪田园风光拓展区稻田里，项目负责人洪良彬正在忙碌；通过引进技术和自身摸索，洪良彬开发出一套效率高、用药少的无人机植保技术，将特色种植业与旅游产业结合起来，带动乡村经济发展。

广西贵港市港南区东津镇万垌村的德泉中药材种植专业合作社，全自动无尘提绒设备正在作业。“乡村振兴，重点是要有产业支撑。”合作社负责人冯德泉介绍，去年合作社试产的精品艾条、雷火灸等产品一经推出，深受市场欢迎，目前已带动1500多户脱贫户种植艾草增收。

为了百姓平安健康

“山上风大，各组人员一定要巡视到位，发现问题立即上报！”5月1日8时30分，220千伏珲延甲乙线“三跨”（跨铁路、跨高速、跨重要输电通道）现场，吉林省电力有限公司延边供电公司输电运检专工袁守彬通过电话指挥各组加强线路巡视工作……

上海洋山港，每天约1.5万辆集装箱卡车跨越32.5公里长的东海大桥，来回运送货物。5月1日早上开完会，上海市公安局边防和港航分局小洋山治安派出所所长张鹏就先用视频巡查桥上车辆通行情况。“这座桥是港口物流的生命线，交通安全不容半点马虎。”

5月1日，从上午9时20分进入手术室，直到中午1时30分，陈亮才匆匆扒了一口午饭、喝上几口热水；陈亮是江苏省人民医院胸外科主任，今天有6台手术等着他。

5月1日中午12时30分，太原学院报告厅里，太原市第九人民医院防保科主任刘志芳正在引导学生进行疫苗接种；从3月到现在，医院承担了大量流动接种点的工作，刘志芳和同事经常一干就是十几天。

（本报记者王昊男、郝迎灿、程焕、张艺开、刘晓宇、张云河、巨云鹏、姚雪青、付明丽、王欣悦，本报通讯员徐斌如）

《 人民日报 》（ 2021年05月02日 01 版）

(责编：王仁宏、初梓瑞)