“五一”假期首日全国道路交通总体平稳有序
预计发送旅客总量5637.3万人次
2021年05月02日08:51 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月1日电 （记者刘志强、陆娅楠、邱超奕）“五一”假期首日，全国各地出行客流快速攀升。交通运输部门加大运力投放，提高服务质量，切实保障广大旅客安全健康顺利出行。
记者从交通运输部获悉：预计“五一”假期，全国客运量将达2.65亿人次。假期首日，预计全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量达5637.3万人次。记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：5月1日全国铁路预计发送旅客1830万人次，较2019年同期增长6.1%；全国铁路实行高峰列车运行图，预计开行旅客列车11416列，其中加开1624列。
据悉，5月1日，民航预计运输旅客189万人次，比2019年同期增长3.2%。
《 人民日报 》（ 2021年05月02日 01 版）
(责编：王仁宏、初梓瑞)
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