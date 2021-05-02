本报记者 王 观 顾仲阳 王 浩

“现在的日子就像辣椒一样红火！在税务部门帮扶下，我们的辣椒产业闯出了名堂，带动840多户脱贫户增收。”重庆石柱土家族自治县谭妹子金彰土家香菜加工有限公司负责人谭建兰说。

全国税务系统发挥行业优势，高效落实一系列支持脱贫攻坚税费优惠政策，派驻扶贫干部、开展定点帮扶，进村入户送政策、育产业、强帮扶。据统计，党的十八大以来，税务部门先后投入扶贫资金42亿元，引进帮扶资金72亿元，帮扶245万人顺利脱贫。

“发展好了，产业兴了，群众获得感更强了”

贵州省毕节市七星关区八寨镇的600亩刺梨基地里，富含维生素C的“刺果果”，已成为当地群众脱贫致富的“金果果”。

“我们通过‘公司+合作社+农户’模式，带动了80多户脱贫户一同发展。小果子做成大产业，离不开税务部门的全程帮扶。”毕节市黔刺梨生态农业有限公司负责人岳曾建介绍，税务部门主动上门服务、宣讲政策，帮助公司享受到农业生产者销售的自产农产品免征增值税、小型微利企业减免企业所得税等优惠政策，共减免税额7万多元。“发展好了，产业兴了，群众获得感更强了。”岳曾建说。

“参加电商培训后，在电脑前就能把家乡特产黄菇卖出去。”在青海省祁连县，大学毕业的韩晓玲返乡做起了电商生意。祁连县税务局积极与县就业局对接协作，共同搭建网络销售平台，拓宽黄菇销售渠道，去年共带动30多名大学生参与黄菇电商销售。

“税务系统坚持立足特色，探索建立稳定脱贫长效机制，培育壮大脱贫产业，促进增收就业。”国家税务总局总经济师王道树介绍，国家先后出台了一系列支持脱贫攻坚的税收优惠政策，国家税务总局经过梳理，及时发布并持续更新《支持脱贫攻坚税收优惠政策指引》，全国税务系统落实支持脱贫攻坚的110项税费优惠政策，减税金额从2015年的263亿元提升到2020年的1022亿元，年均增长超过30%。增值税发票数据显示，2016—2020年，832个脱贫县企业销售收入保持较快增长，年均增速达14.6%。

“干，就要干出个样子来”

“韩书记真是好样的！”河南省周口市太康县马厂镇前何村村民称赞的，是周口市税务局驻村第一书记韩宇南。5年多来，在韩宇南的推动下，一项项工程有序开展。

韩宇南回忆，村里最初决定发展辣椒产业时，项目已经考察好了，但一些村民仍然有疑虑。“赚了是你们的，赔了算我的！”为了不耽误农时，韩宇南自筹5万余元资金购买辣椒种子。同年，前何村的辣椒喜获丰收，亩均增收4000多元，村民的积极性一下子被调动起来。

韩宇南觉得，“干，就要干出个样子来！”修通11公里长的水泥路，建起光伏电站、扶贫车间，新打机井46眼……5年多来，韩宇南和村两委班子一起跑项目、搞建设、抓产业，为乡亲们铺起脱贫致富路。

安徽省亳州市税务局系统党建工作科副科长刘双燕，在脱贫攻坚一线一扎就是9年。2018年，刘双燕在亳州市利辛县朱集村担任第一书记期满，但她选择继续留任，“村集体经济规模还需壮大，村民收入还不稳定，我还有很多工作要做。”

刘双燕的认真负责，换来了乡亲们的信任，他们对刘双燕的称呼，从起初的“刘书记”到后来的“双燕”，越来越亲近。如今，村里的老人都喊刘双燕“闺女”。

从“七里深坑八里凹”的深度贫困村，到山青水绿、新居林立的美丽乡村，最近两年多，湖南省汝城县文明瑶族乡三合瑶族村发生了巨大变化。2018年初，湖南省税务局驻村帮扶工作队来到村里，访农户、摸情况、定思路。他们请来农业专家、引进先进技术，发展起朝天椒、小黄姜、锥栗、金银花等脱贫产业，同时与龙头企业合作开展深加工，打响了脱贫产业品牌。

扎根一线真扶贫，不获全胜不收兵。

据统计，全国税务系统共派出专职扶贫干部3.42万名，其中第一书记1.05万名，累计帮扶8782个村，共有33个省局、499个市局、2504个县局承担定点扶贫任务。在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，全国税务系统共有6个集体获评全国脱贫攻坚先进集体、12名同志获评先进个人。

“带动乡亲们过上更加美好的生活”

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。

动听的祝酒歌、欢快的三弦舞，来到云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县勐先镇宣德村蚌扎村，随处可见欢乐喜庆的景象。

脱贫后怎么发展？经过深入调研和多方讨论，宁洱县税务局派驻宣德村第一书记蒋应坤瞄准了特色资源，推进产业升级，巩固拓展脱贫成果。在村里致富带头人方强示范下，蚌扎村积极发展服务产业，不少村民开起了农家乐和特色民宿。蒋应坤说，现在的蚌扎村走上了一条“文化旅游+生态产业”的可持续发展之路。

王道树介绍，全面实施乡村振兴战略，税务系统帮扶干部仍在接续奋斗。

“要让村里的山楂销售一直红火下去。”济南市历城区税务局驻川道村第一书记赵冬，把解决好山楂销售作为巩固拓展脱贫成果的关键，为川道村的山楂找到了新销路。川道村村委会主任张德国说：“销路解决了，干劲更足了。”

在青海，税务部门通过“省内省外+线上线下”销售模式，利用电商平台，帮助脱贫村销售农副产品。在广东，税务机关服务中心、工会创新开展“消费扶贫月”“以购代捐”“订单帮扶”等活动，干部职工踊跃参与消费扶贫。

实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，这是一个有机整体，必须统一谋划，协调推进。

“延长产业链，提升附加值，千方百计提高农民收入。”帮扶重庆秀山土家族苗族自治县钟灵镇云隘村顺利脱贫后，秀山县税务局驻村第一书记陈夕才又忙碌起来。“要接续奋斗，巩固脱贫攻坚成果的同时，带动乡亲们过上更加美好的生活。”展望未来，陈夕才信心满满。

《 人民日报 》（ 2021年05月02日 01 版）

(责编：王仁宏、初梓瑞)