从重庆到上海，长江行船，单程至少10天，车行沪渝高速，仅需不到一天。

这条1768公里的高速公路，车流日夜不息，为沿线带来了便利和繁荣，也见证着百姓越来越幸福的生活。

更宜居的日子

“城里好，但现在老家也挺好。”曾经一心想留在城里的杨春明，如今搬回了重庆长寿区邻封镇上坪村的老家。小屋外的山上有绿意盎然的果林，走出前门，2米宽的硬化小路一直延伸到龙溪河畔。

“山清水秀我们有，水电气路我们也有。”邻封镇党委书记张常宝说：“通水、通气、油化路，改厕、改卫、改院坝……如今老房子的条件一点儿不比城里的差。”

“绿水青山就是金山银山。回得来，还留得住。”邻封镇镇长周剑说：“5.3万余亩长寿柚的果林年产值3.2亿元，柚林美景一年引来游客50万人次，增收超过3000万元。”

“我家所在的地方叫做杨家湾，过去很多人都搬出去了，现在则有很多人回来。”杨春明说，现在交通方便，想进城只需要沿着高速公路开个把钟头。

留住乡愁和绿水青山的小康生活，在国际化的大都市上海也看得见。

从沪渝高速东边的起点大虹桥出发，往西30多公里至西岑出口下，再往南不远处的大莲湖畔有一个被连片湿地环绕的村子。千亩荷塘点缀其间，60亩水上森林呈现“水上有林，林中见水”的景观，这座村子名叫莲湖村。

沈凌峰和王惠歆夫妇2015年来到这里居住。沈凌峰说：“刚到这里时，我们种花种草，美化庭院。村民们不理解，觉得花花草草有啥用，种点吃的不好吗？”

2019年，莲湖村进行示范村建设改造。作为上海的一个“长在公园里的村庄”，现在这里已成为网红打卡地。

乡村之美被发掘出来。自留地里种的蔬果卖出了好价钱，手工制作的点心也值钱了，办农家乐、开民宿，大家忙得不亦乐乎。

“当生态环境的红利切实落进村民的口袋，他们就能真正理解党和政府的惠民政策，也更能体会绿水青山就是金山银山。”沈凌峰说。

更便利的产业

凌晨4点多，天还未亮，安徽宣城市郎溪县十字镇苗木市场已经一派热闹景象，一辆辆重型卡车载着新鲜的苗木“整装待发”。“昨天河南客户电话订购300棵香樟苗，现在出发中午就能送到。”十字镇苗木种植大户杨志说。

“苗木运输必须要抢抓时间，运输时间过长会影响成活率。我们村苗木卖得好，都是沾了高速公路的光。”郎溪县十字镇十字村党委书记刘金锁介绍，苗木市场距离沪渝高速入口仅5公里，2019年底建成以来，陆续入驻20多家经营户。村里200多户家庭从事苗木种植，年销售额超过1.2亿元。

“我们去年成立了合作社，以苗木产业为主导，带动集体增收，促进产业振兴。”刘金锁说，他们还在谋划建设苗木大市场二期工程。

沿沪渝高速行车，在湖北宜都市红花套下道，16公里后便来到了位于红花套工业园的宜都丰岛食品有限公司。

“走这条高速公路，江苏、湖北的黄桃，内蒙古、甘肃的红椒，刚刚摘下还鲜嫩着，就能运到公司的生产线上。”总经理王善周说：“以前一到旺季就会出现用工荒，现在沿线几个省份我都能去招工，车程也就几个小时。工人来去方便，也就不嫌远了。”

更广阔的未来

“费孝通老先生如果看到这些变化，一定很高兴。”复旦大学社会学系教授刘豪兴说的是开弦弓村，这座位于江苏苏州市吴中区西南部的村子又名江村，是费孝通进行社会调查的基地。

“当年交通很不方便，费老是摇船来到我们村里的。”村民周小芳还记得1981年费孝通第三次来到村里时的场景。如今，从村里开上沪渝高速只需要5分钟，不到一个半小时就能抵达上海。村里人有的出外务工，有的将自制纺织产品卖向各地。2020年，村集体收入达370万元，人均收入超4万元。

“沪渝高速一头连着乡情，一头连着打拼多年的创业热土。”提起这条连接家乡安徽安庆市太湖县的高速公路，浙江湖州市吴兴区织里镇童装厂老板陈大庆言语间满是亲切，“现在回老家，沿沪渝高速一路向西，400多公里只需要5个小时，很方便。”

2006年，沪渝高速浙江段通车，陈大庆瞅准机遇，拿出多年积蓄创办自己的服装品牌。从替人加工到自主设计，企业年销售量突破200万件。不仅如此，他还回老家太湖县办了工厂，帮助当地百余名乡亲解决了就业问题。

如今，织里镇的童装产业越做越强。2020年全镇童装销售额达650亿元，占全国童装生产总量的2/3。

织里镇副镇长费一鸣说，织里镇的对外贸易成交额已突破20亿元，其中童装及附属产品占30%以上，“越来越多的织里童装沿着沪渝高速到达宁波舟山港，再销往全球各地。”

（综合本报记者王斌来、蒋云龙、吴君、韩俊杰、窦瀚洋、白光迪、沈文敏报道）

《 人民日报 》（ 2021年05月02日 02 版）

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